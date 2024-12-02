Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом, повідомив сам Шольц у соцмережі Х.
Шольц прибув до Києва − що відомо
Німецький політик, наголосив, що вже понад тисячу днів Україна мужньо протистоїть жорстокій російській агресії.
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Він запевнив, що Німеччина й надалі буде найвідданішим союзником України в Європі та що Україна може розраховувати на її підтримку.
Політик зауважив про послідовність дій Німеччини, зазначаючи, що слова німецького уряду відповідають його вчинкам.
Це третій візит очільника німецького уряду в Україну.
Вперше Шольц приїхав до Києва в лютому 2022 року до вторгнення Росії, а згодом – у червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.
За даними видання Welt, Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та оголосить про надання зброї на 650 млн євро.
Німеччина надалі відправлятиме допомогу Україні, але не Taurus, − Шольц
Die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024
Um das erneut deutlich zu machen, bin ich heute Nacht nach Kyjiw gereist: mit dem Zug durch ein Land, das sich seit über 1000 Tagen gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. pic.twitter.com/sAcTtkTPW3
До Києва прибули високопосадовці ЄС
1 грудня до Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос.
22 листопада міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із робочим візитом до Києва.
15 листопада до української столиці з візитом прибув заступник держсекретаря США Річард Верма.