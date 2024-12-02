Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом, повідомив сам Шольц у соцмережі Х.

Шольц прибув до Києва − що відомо

Німецький політик, наголосив, що вже понад тисячу днів Україна мужньо протистоїть жорстокій російській агресії.

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Він запевнив, що Німеччина й надалі буде найвідданішим союзником України в Європі та що Україна може розраховувати на її підтримку.

Політик зауважив про послідовність дій Німеччини, зазначаючи, що слова німецького уряду відповідають його вчинкам.

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Це третій візит очільника німецького уряду в Україну.

Вперше Шольц приїхав до Києва в лютому 2022 року до вторгнення Росії, а згодом – у червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

За даними видання Welt, Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та оголосить про надання зброї на 650 млн євро.