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Як зазначається, пакет містить таке озброєння та обладнання:

3 грудня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 725 млн доларів, повідомили Пентагон і журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Пентагон своєю чергою додав, що пакет містить також боєприпаси для NASAMS, ракети RIM-7 і бронемашини Humvee.

Байден закликав Конгрес надати $24 млрд на військову підтримку України

Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.

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Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика.