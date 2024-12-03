3 грудня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 725 млн доларів, повідомили Пентагон і журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна

Як зазначається, пакет містить таке озброєння та обладнання:

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  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для протидії БпЛА;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • безпілотники;
  • протипіхотні міни;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • ракети TOW;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, а також навчання.

Пентагон своєю чергою додав, що пакет містить також боєприпаси для NASAMS, ракети RIM-7 і бронемашини Humvee.

Байден закликав Конгрес надати $24 млрд на військову підтримку України

Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.

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Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика. 

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