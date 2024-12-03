3 грудня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 725 млн доларів, повідомили Пентагон і журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна
Як зазначається, пакет містить таке озброєння та обладнання:
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- ракети Stinger;
- боєприпаси для протидії БпЛА;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- безпілотники;
- протипіхотні міни;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- ракети TOW;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, а також навчання.
Пентагон своєю чергою додав, що пакет містить також боєприпаси для NASAMS, ракети RIM-7 і бронемашини Humvee.
Байден закликав Конгрес надати $24 млрд на військову підтримку України
Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.
Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.
У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика.