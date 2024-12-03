Президент України Володимир Зеленський виклав своє бачення завершення війни з Росією в ексклюзивному інтерв'ю Kyodo News у неділю, наголосивши на дипломатичних шляхах повернення окупованих територій після того, як Київ отримає членство в НАТО.

Зеленський: Україна готова до дипломатичних переговорів

У той час як російські війська просуваються на сході України, він визнав виклики, з якими стикаються його військові: " Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда", – сказав він, маючи на увазі складність повернення всіх окупованих Росією територій, включно з Кримом. "Ми повинні знайти дипломатичні рішення", – пояснив він, наголосивши, що це можливо лише "коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні", щоб протистояти російській агресії в майбутньому.

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Зеленський сказав, що такі кроки будуть життєздатними лише тоді, «коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні», щоб стримати подальшу російську агресію.

Більше по темі Готуються до миру – російським політикам наказали формувати "образ перемоги" На семінарі в Кремлі, присвяченому підготовці до виборів у Державну Думу, також обговорювалися «антимігрантські настрої» і президентська директива щодо позитивного висвітлення результатів війни.

Він закликав до швидких переговорів про членство в НАТО, назвавши альянс необхідним для довгострокової безпеки України. Він додав, що Україна перебуває у «складному періоді» війни, коли підтримка з боку партнерів є недостатньою.

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Як зазначає Kyodo News, зауваження українського президента свідчать про потенційну зміну стратегії, припускаючи готовність вести переговори про повернення деяких окупованих територій після закінчення війни за умови, що будуть виконані умови безпеки України. Це контрастує з його попередньою позицією щодо повернення всіх втрачених земель за допомогою сили.

Щодо повідомлень про використання Росією північнокорейських солдатів, Зеленський сказав Kyodo News, що є дані, які свідчать про те, що близько 12 000 північнокорейських військових були розгорнуті в Курській області Росії поблизу українського кордону.

У той час як Київ продовжує перевіряти кількість жертв, він спрогнозував, що більше північнокорейських військ буде відправлено на лінію фронту, стверджуючи, що президент Росії Володимир Путін планує використовувати їх «як гарматне м'ясо».

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Зеленський також попередив, що північнокорейські солдати, навчені сучасним методам ведення війни, в тому числі використанню безпілотників, можуть привезти до Північної Кореї критичні знання, що потенційно може дестабілізувати азійський регіон.

В інтерв'ю також йшлося про майбутню підтримку України з боку США, оскільки новообраний президент Дональд Трамп готується вступити на посаду. Зеленський сказав, що Трамп і його команда переглядають «план перемоги» України, який має на меті зміцнити позиції Києва для подальшої дипломатії.

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«Ніякої капітуляції з боку України не буде», - сказав він, висловивши впевненість, що Трамп розуміє цю позицію.

Колишній генсек НАТО запропонував компроміс для України

Примітно, що колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може погодитися на тимчасові територіальні поступки заради припинення війни, якщо отримає гарантії безпеки, такі як членство в НАТО або альтернативну підтримку.

Виступаючи на брифінгу Table.Briefings, як повідомляє Європейська правда, Столтенберг наголосив, що лінія припинення вогню не означатиме, що Україна назавжди втрачає свої території. Однак він визнав, що повернення всіх окупованих територій є малоймовірним у найближчому майбутньому через умови ведення бойових дій.

Столтенберг підтримав позицію президента Зеленського проти поступок у питанні припинення вогню, але наголосив на необхідності реалістичних підходів до досягнення миру.

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Україна зіткнулася з проблемою дезертирства − подробиці

Однак за перші 10 місяців 2024 року дезертирувало більше українських солдатів, ніж за попередні два роки разом узяті, а прокурори відкрили 60 000 справ проти військовослужбовців за залишення своїх позицій - про це йдеться у звіті Financial Times (FT).

Військові аналітики, на яких посилається FT, пояснюють зростання кількості дезертирів нездатністю України забезпечити ротацію військ і належний відпочинок, що призводить до виснаження, психічних розладів і збільшення кількості жертв. Один з офіцерів 123-ї бригади розповів, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації.

Як зазначає FT, лише 350 000 з 1 мільйона військовослужбовців Збройних сил України перебувають на дійсній військовій службі. США і Великобританія закликали Україну знизити призовний вік до 18 років, щоб поповнити свої збройні сили. Американський чиновник попередив, що Україна не мобілізує достатньо солдатів, щоб протистояти зростаючій армії Росії.

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Однак нещодавно Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що Збройні сили України (ЗСУ) стикаються з більшою проблемою через брак зброї та обладнання, наданого союзниками, ніж через нестачу особового складу.

«Деякі лідери говорили мені, що вам потрібен молодший [призовний вік]. Я сказав: що ви хочете, щоб вони робили? Померти без вашої зброї?», - заявив він.

Зеленський повідомив, що лише дві з половиною із запланованих десяти бригад були повністю оснащені західними союзниками Києва, незважаючи на домовленості, досягнуті понад рік тому. Він пояснив затримки «бюрократією» і поганим прийняттям рішень, які не відповідають нагальним потребам, підкресливши, що захист життя має залишатися головним пріоритетом.

У тому ж інтерв'ю Зеленський припустив, що припинення вогню може бути можливим, якщо НАТО поширить свій захист на території, які наразі перебувають під контролем Києва.