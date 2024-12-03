Особовий склад російських військ у Сирії деморалізований через успіхи опозиційних сил. До сирійського міста Хама, де ісламістське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам бореться з режимом Башара Асада, терміново направляють арабсько-російських перекладачів.

Ймовірно, вони потрібні російським офіцерам, які намагаються навести лад серед військ Асада, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у вівторок, 3 грудня.

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Окрім цього, Москва вирішила відправити на підмогу найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, можливо, із так званого "Африканського корпусу", додають в розвідці.

“Планові ротації російських військ у Сирії призупинені”, – йдеться в повідомленні.

Наступ повстанців у Сирії. Що відбувається, яка роль Росії

У понеділок Kyiv Post повідомляв, що у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці. Ситуація для росіян у Сирії погіршується.

Більше по темі Росія втікає з Дамаска: паніка, зміна командування та великі втрати Росія тікає з Дамаска, кидаючи техніку, а командир спецназу прямує до Москви, щоб пояснити невдачі в Сирії.

Як зазначає розвідка, опозиційні сили активно просуваються на південь Сирії, вже зафіксовані перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

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За її даними, війська РФ також залишили військову базу в місті Хан-Шейхун, покинувши там значний арсенал озброєнь і техніки. Такий поспіх викликає багато запитань, адже до цього Росія демонструвала стабільність своєї присутності в Сирії.

Тим часом до Москви терміново викликали полковника Вадіма Байкулова, який керував підрозділом спецпризначенців. Йому доведеться пояснювати, чому його підлеглі зазнали втрат і як сталося, що військова техніка в Алеппо потрапила до рук противника.

Як повідомляв Kyiv Post 1 грудня, російські війська зазнають значних втрат під час боїв у Сирії, що змусило Москву замінити командувача своїми військами в країні генерала Сергія Кисєля.

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На його місце Кремль призначив генерала Олександра Чайка, який вже командував російськими військами в Сирії з 2017 по 2019 рік.

За даними української розвідки, командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв також прибув на російську військово-морську базу в Тартусі.

Розвідка додає, що "після трьох днів успішних наступальних дій повстанців у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи агресора були оточені. Сотні московських військових числяться зниклими безвісти в Сирії."

Наступ на південний захід Сирії, в Алеппо, який розпочався 27 листопада, здійснює коаліція ісламістських бойовиків на чолі з групою Хаят Тахрір аль-Шам, що раніше мала зв’язки з Аль-Каїдою, за підтримки Туреччини.

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Згідно з повідомленнями в деяких ісламістських соціальних мережах, базовані в регіоні Ідліб повстанські групи, включно з членами Туркестанської ісламської партії (TIП), отримали оперативне навчання від спецпризначенців з групи "Хімік" ГУР України. Тренування зосереджувалось на тактиці, розробленій під час війни в Україні, в тому числі використання безпілотників.

Група ГУР "Хімік" була відповідальна за атаку на російську військову базу на південному сході Алеппо 15 вересня, під час якої були знищені російські ударні безпілотники та "камуфльовані саморобні вибухові пристрої", за інформацією джерел Kyiv Post у розвідці.

Наприкінці липня Kyiv Post отримав кілька ексклюзивних відео та фотографій, що показують продовження спецоперації підрозділів ГУР для знищення російських сил у Сирії.

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За даними джерел Kyiv Post у спецслужбі, група "Хімік" здійснила ще один складний удар по російських окупаційних силах у Сирії наприкінці липня 2024 року. Цього разу метою нападу стало російське військове обладнання на аеродромі Квейрес, розташованому на сході Алеппо.

На початку червня Kyiv Post також опублікував ексклюзивні кадри атак українських спецпризначенців на ворожі блокпости, укріплення, піші патрулі та колони техніки на Голанських висотах у Сирії.

За даними джерела Kyiv Post у ГУР, з початку року повстанці за підтримки українських бійців неодноразово завдавали ударів по російських військових об'єктах, що перебувають під контролем так званої "групи Збройних сил Росії в Сирійській арабській республіці".