Світовий Конґрес Українців (СКУ) у партнерстві з Saint Javelin оголосили про запуск спеціальної святкової кампанії під назвою “Birds of Freedom 2.0 – A Christmas Special”.

Ця глобальна кампанія зі збору коштів має на меті терміново забезпечити першокласними FPV-дронами Збройні Сили України. Через довготривалу агресивну російську геноцидну війну запит на подібне необхідне обладнання досягнув безпрецедентного рівня.

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FPV-дрони є важливими інструментами сучасної війни, адже забезпечують розвідку в реальному часі та підвищують ефективність досвідчених українських пілотів у боротьбі з окупаційними силами росії.

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Президент СКУ Павло Ґрод наголосив на важливості підтримки перемоги України. За його словами: «Перемога України є нашою головною метою, і ми маємо всіма доступними засобами посилювати її спроможності на полі бою».

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Павло Ґрод зазначив, що безпілотні літальні апарати (БПЛА) стали невід’ємною частиною боротьби за незалежність, наголосивши, що Україна є лідером у впровадженні передових технологій дронів у свою військову стратегію.

Кампанія «Birds of Freedom 2.0» закликає людей, компанії та організації з усього світу продемонструвати солідарність із народом України. Павло Ґрод також додав: «Зробивши внесок у цю кампанію, ви суттєво посилите безпеку українських захисників на полі бою».

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Канадська організація Saint Javelin відіграє ключову роль у кампанії, використовуючи свої знання у сфері збору коштів та соціальних мереж, щоб посилити зусилля СКУ.

Ця співпраця відображає спільну відданість зміцненню обороноздатності України та забезпеченню безпеки її захисників на передовій.

СКУ закликає українців і друзів України по всьому світу долучитися до кампанії “Birds of Freedom 2.0 – A Christmas Special”. Усі пожертви будуть спрямовані безпосередньо на закупівлю та доставку FPV-дронів, які значно вплинуть на перебіг боротьби, з якою стикаються українські сили.

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Як знак подяки за підтримку «Birds of Freedom 2.0», СКУ пропонує ексклюзивні подарунки для своїх щедрих донорів.Ті, хто долучиться, отримають обмежений випуск унікальних нашивок «Birds of Freedom», які носять пілоти дронів, символізуючи їхню відданість справі. Також донори матимуть унікальну можливість персоналізувати дрони власними написами, залишивши свій слід на цих важливих інструментах боротьби за мир і свободу. Ці подарунки нагадуватимуть про їхній неоціненний внесок та змінюватимуть зв’язок між донорами й тими, хто бореться за суверенітет України.

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Цього святкового сезону зробіть вагомий внесок у боротьбу – подаруйте FPV-дрон. Ваш внесок дійсно матиме значення. Цього Різдва подаруйте життя! Дізнайтеся більше на сайті unitewithukraine.com/provide.

«Unite With Ukraine» – це глобальна ініціатива Світового Конґресу Українців, спрямована на закупівлю та доставку необхідних тактичних медичних засобів, броньованої техніки, дронів, БПЛА-комплексів та іншого важливого обладнання для підтримки захисників України.

З лютого 2022 року ініціатива зібрала понад 60 мільйонів доларів США від донорів із більш ніж 70 країн для підтримки бригад Сил територіальної оборони ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ України, Сил спеціальних операцій, Національної гвардії України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної поліції України, бригад Сухопутних військ ЗСУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Яворівського міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також Генерального штабу Збройних Сил України.

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Saint Javelin — це соціальне підприємство, засноване в лютому 2022 року колишнім канадським журналістом Крістіаном Борисом. Почавши з одного стікера, Saint Javelin перетворилися на бренд одягу, який пожертвував 2,5 мільйона доларів українським благодійним організаціям і військовим. Бренд також охопив мільйони людей у всьому світі завдяки проукраїнським мемам і кампаніям, здобувши висвітлення у таких провідних медіа, як BBC, Washington Post і CNN.