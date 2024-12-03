Китайські банки припиняють співпрацю з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, запроваджені у листопаді.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Китай припиняє фінансові операції з російськими банками, які опинилися під обмеженнями США

Як зазначив генеральний директор АТ "Перша Група", Олексій Порошин, їхня компанія зіткнулася з припиненням обслуговування в більшості китайських банків.

Комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський зазначив, що багато китайських банків повністю заблокували платежі з рахунків російських компаній, що потрапили під санкції.

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Крім того, банк Kunlun, який раніше був популярним серед російських імпортерів, офіційно повідомив своїх клієнтів про припинення обслуговування таких платежів.

Ці обмеження створюють значні труднощі для російського бізнесу, оскільки Китай є одним з ключових торгових партнерів Росії.

Більше по темі Готуються до миру – російським політикам наказали формувати "образ перемоги" На семінарі в Кремлі, присвяченому підготовці до виборів у Державну Думу, також обговорювалися «антимігрантські настрої» і президентська директива щодо позитивного висвітлення результатів війни.

Багато російських компаній залежать від китайського ринку збуту та постачальників сировини.

Санкції мінфіну США проти Росії - подробиці

Пакет обмежень проти 275 осіб і організацій, які допомагають РФ запровадило Міністерство фінансів США.

До санкційного списку потрапили як окремі компанії, так і розгалужені мережі оминання санкцій у 17 юрисдикціях, включно з Індією, Китаєм, Швейцарією, Таїландом і Туреччиною.

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Нові обмеження також охопили російських внутрішніх імпортерів та виробників ключових ресурсів й іншого обладнання для військово-промислової бази РФ.

Покарання запроваджені проти матеріально-технічних, технологічних, виробничих і аерокосмічних компаній Росії, які закуповують або виробляють військову продукцію чи ключові її компоненти.

Крім того, Міністерство торгівлі США додало до списку обмежень близько 40 іноземних компаній та розширило контроль над майже 50 іншими організаціями, щоби обмежити нелегальні потоки чутливих товарів до Росії.