Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод закликав Північну Європу збільшити допомогу Україні до 1% від обсягу ВВП країн, повідомляється на сайті Конґресу.

СКУ: Україні потрібна більша підтримка від країн Північної Європи

Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод закликав країни Північної Європи збільшити допомогу Україні до 1% від обсягу їхнього ВВП. 

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"Країни Північної Європи – серед найбільших донорів оборони України на душу населення. Однак нам потрібна ще більша підтримка з їхнього боку", – наголосив Ґрод, як передає Satakieli. 

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Ґрод наголошує, що така підтримка посилить позиції в України в той час, як заклики до капітуляції звучать на Заході все частіше. 

Крім того, Президент СКУ закликав нордичні країни збільшити підтримку вимушено переселених українців, зокрема в галузі освіти. 

"Ми повинні створити середовище, де українці зможуть зберігати свою національну ідентичність", – сказав Ґрод і додав, що це передбачає розвиток таких інституцій, як українські школи, культурні центри, церкви та клуби.

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