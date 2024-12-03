Росія під керівництвом Володимира Путіна не виявляє жодного бажання до припинення війни проти України.

Путін розраховує зламати рішучість України у спротиві та рішучість НАТО в наданні допомоги Україні, але режим Кремля помиляється, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондент Укрінформу.

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Росія не демонструє ознак припинення війни

«Україна вступає у вирішальну зиму, і Росія не демонструє жодних ознак до зупинки, загострюючи свою риторику та свої безумні дії. Вона використовує Україну як випробувальний полігон для своїх експериментальних ракет, і вона застосовує північнокорейських солдатів у цій злочинній війні», - наголосив Марк Рютте.

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Він підтвердив, що сьогодні ввечері відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО в форматі робочої вечері, під час якої союзники по Альянсу вперше зустрінуться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

До зустрічі доєднається висока представниця ЄС Кая Каллас, оскільки, за словами генерального секретаря, НАТО і ЄС мають працювати тісніше одне з одним для посилення підтримки для України.

НАТО створює нове командування для допомоги Україні

Марк Рютте нагадав, що під час саміту у Вашингтоні союзники погодили фінансовий внесок у 40 мільярдів євро безпекової допомоги для України на поточний рік, і союзники залишаються відданими досягненню цій меті.

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«Ми засновуємо нове командування НАТО у Вісбадені, для координації безпекової допомоги для України. Це зробить нашу допомогу більш твердою, і також більш стабільною. Але ми всі маємо робити більше, особливо зараз», - зазначив генеральний секретар НАТО.

Україна вимагає повноправного членства в НАТО - що відомо

3 грудня Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна не погодиться на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО.

5 грудня виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Документ мав забезпечити гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерного арсеналу.

Міністерство зазначило, що Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, грубо порушила цей документ та норми міжнародного права, розпочавши агресію проти України у 2014 році, яка переросла у повномасштабне вторгнення у 2022 році.