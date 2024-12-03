У вівторок міністри закордонних справ країн НАТО, схоже, відкинули намагання України досягти прогресу в питанні запрошення до альянсу перед приходом до влади в США Дональда Трампа.

Новообраний президент США пообіцяв домогтися швидкого миру, і до його інавгурації в січні Київ з усіх сил просуває свою позицію.

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НАТО чекає на перзидентсво Трампа − подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримання гарантій безпеки від західного альянсу і постачання ключового озброєння є необхідними умовами для того, щоб Київ міг почати розмову про припинення бойових дій.

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У неділю він висловив сподівання Києва на те, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, у якій братиме участь і головний дипломат України, будуть надані «рекомендації» щодо запрошення до членства.

"Ми хотіли би рекомендацію від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Є … скептичні країни", – сказав він.

Лідери важковаговиків НАТО – Сполучених Штатів і Німеччини – досі відмовляються запрошувати Україну, побоюючись, що це може втягнути Альянс у війну з Росією.

За словами дипломатів, Київ сподівався, що наприкінці каденції адміністрації президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца їхні міністри закордонних справ матимуть більше свободи дій.

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Але американські чиновники в приватних розмовах кажуть, що адміністрація Байдена не задовольнить бажання України, тому що новий президент скасує будь-яку пропозицію.

«Такий жест за місяць до приходу нової адміністрації лише розлютить Трампа, який негайно почне діяти всупереч цьому», – пояснив один із європейських дипломатів у НАТО.

На брифінгу для журналістів у понеділок, коли Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на суму 725 мільйонів доларів, речник Державного департаменту Метью Міллер повторив лише, що «Україна на шляху до НАТО, а НАТО на шляху до включення України».

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«Безумовно, кожного разу, коли ми можемо зібратися разом як союзники і поговорити з нашими українськими колегами, – це важливий крок на шляху до членства в НАТО», – сказав Міллер, коментуючи вівторкову зустріч.

Введення європейских військ в Україну − що відомо

На вихідних у Києві нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кайя Каллас публічно заявила, що блок «хоче, щоб Україна перемогла в цій війні». Вона також поінформувала журналістів про посилення України перед [можливими] мирними переговорами, сказавши, що членство в НАТО є «найсильнішою гарантією безпеки».

Наближення України до Альянсу наразі видається малоймовірним, але, за словами двох західних дипломатів, вже розпочалися попередні дискусії про можливість відправлення європейських військ [в Україну] для забезпечення дотримання режиму припинення вогню.

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"У багатьох країнах дуже серйозно думають про різні можливі сценарії і про те, як ми можемо зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки, – сказав один із європейських дипломатів. – Нам потрібно мати ідею, яку ми могли би донести до США".

Трамп заявив, що може покласти край російській війні в Україні за лічені години, але не пояснив, як саме.

Президент Росії Владімір Путін застеріг від будь-яких кроків, спрямованих на те, щоб Україна опинилася під безпековою парасолькою НАТО на чолі з США.

Новий спеціальний представник Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлоґ запропонував відкласти давні амбіції України щодо членства в НАТО в рамках мирної угоди, водночас надавши Києву гарантії безпеки.

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Поки Україна розглядає можливі дипломатичні шляхи, її сили на східному фронті виснажуються, а росіяни продовжують наступати.

Київ прагне вичавити з адміністрації Байдена все можливе озброєння на тлі побоювань, що Трамп може скоротити допомогу, коли повернеться до Білого дому.

На зустрічі в Брюсселі минулого тижня Україна закликала союзників надати їй системи протиповітряної оборони, здатні збивати нову російську балістичну ракету «Орешник».

За словами офіційних осіб, йдеться про американську систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) і американо-ізраїльську систему Arrow.

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Минулого місяця Путін вдарив своєю новою ракетою по українському місту Дніпро у відповідь на удари, завдані Україною по Росії американськими та британськими ракетами.

Лідер Кремля також погрожував атакувати урядові будівлі в Києві, а також країни, які постачають зброю Україні.

Дипломати НАТО заявили, що сумніваються в тому, що Вашингтон швидко надасть Україні нові системи, зважаючи на те, скільки часу знадобилося Байдену, щоб дати зелене світло на постачання менш сучасних протиракетних комплексів Patriot.