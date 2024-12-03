У 2024 році близько 11 762 особи звернулися за цією програмою, що на 37% менше, ніж роком раніше.

Це становить значне зниження порівняно з початковими хвилями евакуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Yle.

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Українці у Фінляндії: нові цифри та перспективи

Тимчасовий захист потрібен для того, щоб швидко запропонувати україцям необхідну підтримку.

Якщо одержувач тимчасового захисту прожив у Фінляндії протягом року, він може подати заяву на муніципалітет проживання.

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Незважаючи на зменшення кількості нових заявок, тисячі українців продовжують проживати у Фінляндії за цією програмою.

Згідно з повідомленням Імміграційної служби Фінляндії, у пунктах прийому проживають 9400 українців, які могли б отримати вид на проживання, але не подали заявку на нього.

27 тисяч українців вже стали жителями муніципалітетів.

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Скільки українців очікують у Фінляндії у 2025 році

Фінляндія та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати тимчасовий захист і наступного року.

За оцінками імміграційної служби Фінляндії, у 2025 році 8 000–12 000 осіб подадуть заяви про тимчасовий захист у Фінляндії. 

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