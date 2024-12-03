У 2024 році близько 11 762 особи звернулися за цією програмою, що на 37% менше, ніж роком раніше.
Це становить значне зниження порівняно з початковими хвилями евакуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Yle.
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Українці у Фінляндії: нові цифри та перспективи
Тимчасовий захист потрібен для того, щоб швидко запропонувати україцям необхідну підтримку.
Якщо одержувач тимчасового захисту прожив у Фінляндії протягом року, він може подати заяву на муніципалітет проживання.
Незважаючи на зменшення кількості нових заявок, тисячі українців продовжують проживати у Фінляндії за цією програмою.
Згідно з повідомленням Імміграційної служби Фінляндії, у пунктах прийому проживають 9400 українців, які могли б отримати вид на проживання, але не подали заявку на нього.
27 тисяч українців вже стали жителями муніципалітетів.
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Скільки українців очікують у Фінляндії у 2025 році
Фінляндія та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати тимчасовий захист і наступного року.
За оцінками імміграційної служби Фінляндії, у 2025 році 8 000–12 000 осіб подадуть заяви про тимчасовий захист у Фінляндії.