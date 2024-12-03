У неділю, 1 грудня, російське державне видання «Коммерсантъ» повідомило про традиційний семінар віцегубернаторів напередодні майбутніх виборів до Державної Думи. На ньому адміністрація президента Росії (АП) представила ключові показники ефективності (КПЕ), які президент Владімір Путін виклав у своєму указі № 1014 від 28 листопада.

Кремль готується до виборів: нові вимоги до регіонів

Нарада пройшла наприкінці листопада в московському управлінському центрі «Сенеж» під головуванням першого заступника голови АП Серґєя Кирієнка за підтримки керівників кількох департаментів адміністрації.

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На тлі звичних закликів до «покращення якості життя» російського народу диктатор виклав свої очікування щодо того, скільки місць правляча «Єдіная Россія» має отримати на думських виборах 2026 року – щонайменше 55%. Показово, що делегатам було сказано, що результат має бути не гіршим за попередній, але й не надто високим, щоб зберегти віру людей у «чесність і легітимність виборів».

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Також була порушена тема потенційного міжетнічного конфлікту в кількох регіонах: учасники взяли участь у «спеціальній бізнес-симуляції», покликаній запропонувати стратегії вирішення цієї проблеми.

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Для багатьох, однак, великою несподіванкою стало те, що вперше було включено обговорення так званої «спеціальної військової операції (СВО)», як Кремль називає війну в Україні.

Путін, зокрема, закликав запровадити заходи з реабілітації, перекваліфікації та працевлаштування тих, хто повернувся з війни. Ще більш дивним є те, що це необхідно для того, щоб після повернення до цивільного життя їх не спіткала сумна доля багатьох «ветеранів Афганістану» і вони не стали «учасниками протестних рухів або не пішли в кримінал».

Москва заспокоює "злих патріотів" і "лібералів"

У відповідь на нещодавні повідомлення про жорстокі вбивства, зґвалтування і пограбування, скоєні деякими з тих, хто повернувся з України, делегатам було сказано, що вони повинні працювати над запобіганням негативному ставленню до учасників СВО: «Потрібно проводити роз'яснювальну роботу – пояснювати, наприклад, що наслідки ПТСР впливають не на всіх учасників бойових дій».

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В обговоренні війни в Україні учасники семінару пішли ще далі, заявивши, що «адміністрація виходить з того, що кінець СВО настане, і ми повинні» почати підготовку до завершення СВО, щоб російське суспільство сприйняло його результат як «перемогу». Вперше було визнано, що деякі соціальні групи вже сприймають війну по-різному: «для «злих патріотів» [тих, хто вважає, що війна ведеться недостатньо жорстко] це означає одне, для «лібералів» – зовсім інше.

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У відповідь на це головуючий сказав, що зусилля повинні бути зосереджені на «спокійній більшості», яка задоволена тим, що «ми досягаємо цілей, окреслених президентом – денацифікації та демілітаризації України, захисту та збереженні нових російських територій [окупованих українських територій]. Ця більшість має бути збережена і розширена».

Віцегубернаторів закликали підтримувати стабільність і стійку злагоду в суспільстві, спілкуючись із народом і вирішуючи питання, які викликають у них незадоволення. Знову ж таки, дещо несподівано, як приклад була наведена ситуація в тих частинах Курської області, які з серпня окуповані українськими військами. Там попри те, що влада здійснювала виплати і надавала пільги громадянам, які втратили житло, відбувалися протести, Кірієнко пояснив це тим, що влада регіону не змогла «грамотно пояснити» вжиті заходи.