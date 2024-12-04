Представник Росії в ООН Васілій Небензя заявив у вівторок, що українські спецслужби надають підтримку повстанцям, які воюють проти уряду президента Сирії Башара Асада. За словами Небензі, деякі з повстанців не приховують і навіть «відкрито виставляють напоказ» українську підтримку.

Українські спецслужби допомагають сирійським повстанцям − подробиці

За повідомленням агенції Франс Пресс (AFP), виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Небензя вказав на бойовиків, пов'язаних із ісламістським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), які, за його словами, «не лише не приховують того, що їх підтримує Україна, а й відкрито виставляють це напоказ». Російський представник заявив, що існує чіткий «ідентифікований слід», що веде до Головного управління розвідки Міноборони України, яке, за його словами, озброює і тренує повстанців, що діють на північному заході Сирії.

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Сирійські курди зі своїм майном тікають по шосе Алеппо-Ракка з приміських районів Алеппо, які раніше контролювали очолювані курдами Сирійські демократичні сили (СДС), після того, як їх захопили повстанці-ісламісти. 2 грудня 2024 р. Фото: Рамі аль Сайед / AFP

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«Українські військові інструктори з ГУР... готують бойовиків ХТШ до бойових дій», – заявив Небензя, підкріплюючи звинувачення в тому, що Україна не лише підтримує антиурядові сили, а й бере активну участь у їхній підготовці та озброєнні.

Російський дипломат також стверджував, що українські військові інструктори – нібито з ГУР – вже давно присутні в Сирії, тренуючи бойовиків ХТШ і готуючи їх до операцій проти російських військ. Це звинувачення додає новий шар до й без того складної динаміки сирійської громадянської війни, в якій Росія є вірним союзником Асада з моменту свого військового втручання у 2015 році, яке стало вирішальним у переломі конфлікту на користь сирійського президента.

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Наступ на Алеппо − що треба знати

Звинувачення пролунало на тлі нового наступу ХТШ та інших ісламістських угруповань, що призвело до кардинальних змін на лінії фронту в Сирії. За останній тиждень ХТШ досягла значних успіхів, захопивши Алеппо і просуваючись до Хами – четвертого за величиною міста Сирії. Сирійська армія, за підтримки російської авіації, завдала ударів по тих, кого вона називає «терористичними організаціями» в північно-західних провінціях Ідліб і Хама.

На звинувачення Росії Міністерство закордонних справ України відповіло різкою критикою, заявивши, що Москва та її союзник Іран несуть головну відповідальність за нещодавню ескалацію конфлікту. Міністерство також розкритикувало Асада за визнання незаконної анексії Криму Росією у 2014 році. Українські офіційні особи вже давно засуджують дії Росії в Сирії, вказуючи на страждання сирійців під режимом Асада і постійні бомбардування українського цивільного населення іранськими безпілотниками.

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«Зараз російський диктатор Путін та його союзники в Ірані продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, який сирійський народ асоціює з жорстокістю, тиранією та злочинами», – заявило українське МЗС.

Україна продовжує заперечувати будь-яку пряму участь у сирійському конфлікті, а словесна війна в ООН, схоже, є частиною ширшого геополітичного суперництва між Росією та Україною.