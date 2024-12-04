У ніч проти 4 грудня ППО України збила 29 із 50 ударних російських безпілотників "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 3-4 грудня − подробиці

50 ворожих дронів летіли з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел і Міллерово в Росії.

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Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

18 дронів локаційно втрачені, а ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору в напрямку ТОТ України.

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Ворог також атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників.

Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.

110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.

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Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках напружена; Україна в грудні отримає кілька систем ППО, у січні можливі додаткові постачання, Україна розробила вітчизняний аналог БпЛА Mavic.

Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних безпілотників.

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