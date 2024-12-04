У ніч проти 4 грудня ППО України збила 29 із 50 ударних російських безпілотників "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 3-4 грудня − подробиці
50 ворожих дронів летіли з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел і Міллерово в Росії.
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Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.
18 дронів локаційно втрачені, а ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору в напрямку ТОТ України.
Ворог також атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників.
Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.
110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Хроніка війни в Україні. 4 грудня: «Зима − величезна спокуса для російських терористів»
Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних безпілотників.