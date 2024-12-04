Очільник МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО виступив проти вступу України до Північноатлантичного союзу, пише Spiegel.

Беттель проти вступу України до НАТО − подробиці

На його думку, вступ до НАТО може спровокувати ескалацію.

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Беттель вважає, що членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до нових конфліктів.

Водночас очільник МЗС Люксембургу висловився за членство України в Євросоюзі.

Приєднатися до НАТО можливо лише за згодою всіх 32 країн. Проти запрошення України до НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

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Україна відмовляється від усіх альтернатив повноправного членства в НАТО

Україна не погодиться на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО.

НАТО не підтримало запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання в Брюсселі 3 грудня.

Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території. 

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Наразі в Брюсселі триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

На думку президента України Володимира Зеленського, часткове запрошення в НАТО означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

Раніше інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни може закінчитися, якщо Україна приєднається до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно.

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