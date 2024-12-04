Українські інженери розробили унікальний дрон, який працює на оптоволоконному кабелі, що робить його невразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіорозвідки ворога.
Ця технологія може стати революційною в сучасних військових конфліктах, йдеться у відеосюжеті Kyiv Post.
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"Цей дрон повністю невидимий у радіоспектрі. Жодна система РЕБ не здатна визначити його місце запуску чи оператора," — розповів Kyiv Post Антон Моголівець, головний інженер підприємства-виробника та розробника унікального безпілотника. За його словами, технологія вже пройшла бойові випробування та українські війська почнуть масово використовувати її в 2025 році.
“Три місяці тому цієї технології в Україні зовсім не було”, — каже Моголівець.
Оснащений 20-кілометровим кабелем дрон може працювати до 20 хвилин на швидкості 60 км/год. Під час тестування пристрій працював повністю автономно до 46 хвилин, що свідчить про його значний потенціал для тривалих місій. Дрон може переносити до 5,5 кг корисного навантаження.
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Безпілотник призначений для знищення укріплень, станцій РЕБ і бронетехніки супротивника, яка засобами радіоелектронного захисту. По суті, він прокладає шлях для використання стандартних FPV-дронів, усуваючи перешкоди від ворожих засобів РЕБ.
Як зазначив Антон Моголівець, Росія купує безпілотники, виготовлені за подібною технологією в Китаї за високою ціною — близько $2500 за одиницю, у низ один лише кабель коштує $1000. Натомість українська версія коштує $1800.
Виробництво дронів, зокрема таких, що працюють на оптоволоконному кабелі, є складним і багатокомпонентним процесом. Україна локалізувала виробництво до 40% деталей для таких дронів. Решта — це компоненти, які імпортують, головним чином із Китаю, через відсутність вітчизняного виробництва мікроелектроніки, додає інженер.
Технології дронів радикально змінили вигляд поля бою в сучасній війні. За словами офіцера-розвідника з позивним "Тундра", колись безпілотники можна було збивати звичайною рушницею, але зараз, завдяки інноваціям, вони стали чи не головним інструментом розвідки та атаки.
"З появою оптоволоконних дронів навіть найсучасніші системи перехоплення стають неефективними," — додав він у розмові з Kyiv Post.
Офіцер наголошує: війна технологій триває. Усі сторони швидко адаптуються, розробляючи нові способи протидії.
“Кожні три місяці ворог знаходить протидію новим технологіям. Ми створюємо щось інноваційне, але супротивник обов'язково знайде спосіб це обійти," — зазначає “Тундра”.
"Для нас було дуже важливо знайти дрони російського виробництва, які впали. Вони потрапляли на "операційний стіл", ми їх досліджували, викачували програмне забезпечення. Ми брали в полон якихось людей, які доносили певну інформацію, вона ставала одним із пазликів, яких не вистачало для того, щоб отримати загальну картину," — додав "Тундра".
Попит на такі дрони залишається величезним — бригадам потрібні тисячі одиниць щомісяця. Такий дрон — не просто нова зброя, а крок уперед у війні майбутнього, де будь-яка інновація може вирішити долю битви.