Українські інженери розробили унікальний дрон, який працює на оптоволоконному кабелі, що робить його невразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіорозвідки ворога.

Ця технологія може стати революційною в сучасних військових конфліктах, йдеться у відеосюжеті Kyiv Post.

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"Цей дрон повністю невидимий у радіоспектрі. Жодна система РЕБ не здатна визначити його місце запуску чи оператора," — розповів Kyiv Post Антон Моголівець, головний інженер підприємства-виробника та розробника унікального безпілотника. За його словами, технологія вже пройшла бойові випробування та українські війська почнуть масово використовувати її в 2025 році.

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“Три місяці тому цієї технології в Україні зовсім не було”, — каже Моголівець.

Оснащений 20-кілометровим кабелем дрон може працювати до 20 хвилин на швидкості 60 км/год. Під час тестування пристрій працював повністю автономно до 46 хвилин, що свідчить про його значний потенціал для тривалих місій. Дрон може переносити до 5,5 кг корисного навантаження.

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Безпілотник призначений для знищення укріплень, станцій РЕБ і бронетехніки супротивника, яка засобами радіоелектронного захисту. По суті, він прокладає шлях для використання стандартних FPV-дронів, усуваючи перешкоди від ворожих засобів РЕБ.

Як зазначив Антон Моголівець, Росія купує безпілотники, виготовлені за подібною технологією в Китаї за високою ціною — близько $2500 за одиницю, у низ один лише кабель коштує $1000. Натомість українська версія коштує $1800.

Виробництво дронів, зокрема таких, що працюють на оптоволоконному кабелі, є складним і багатокомпонентним процесом. Україна локалізувала виробництво до 40% деталей для таких дронів. Решта — це компоненти, які імпортують, головним чином із Китаю, через відсутність вітчизняного виробництва мікроелектроніки, додає інженер.

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