Союзники України в Альянсі розглядають можливості надання додаткових засобів ППО для захисту критичної та енергетичної інфраструктури цієї зими, повідомив Укрінформ.

Додаткові системи ППО від НАТО − що потрібно знати

"Минулого вечора ми мали ділову вечерю разом із високою представницею ЄС Каєю Каллас від Європейського Союзу, а також із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Це була дуже добра зустріч.

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Ми обговорили, що ми можемо зробити разом, щоб, перше, Україна отримає системи протиповітряного захисту, яких потребує для захисту своєї критичної та енергетичної Інфраструктури, і, по-друге, як забезпечити, щоб Україна отримала позицію сили і могла тоді починати переговори про своє майбутнє в регіоні", − пояснив генсек НАТО.

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Він зауважив, що союзники по Альянсу зроблять все можливе, щоб українці могли вистояти проти цього жахливого та неспровокованого російського нападу, і щоб Україна отримала необхідні системи протиповітряного захисту.

Більше по темі Очільник МЗС Люксембургу виступив проти вступу України до НАТО Він вважає, що вступ України до Альянсу може призвести до подальших конфліктів.

За словами Рютте, союзники постійно надавали таку допомогу Україні протягом минулих двох з половиною років, протягом більш ніж 1000 днів від початку російського вторгнення, у тому числі, поставляли в Україну системи протиповітряного захисту.

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Зараз союзники усвідомлюють особливу потребу в таких спроможностях для захисту енергетичної інфраструктури, оскільки Росія знову намагається перетворити зиму на зброю у її війні проти України.

"Це було обговорено вчора ввечері. Як ви знаєте, у світі ми не маємо надмірного потоку поставок систем протиповітряної оборони. Це означає, що ви маєте завжди розставляти пріоритети. Але було чітке погодження за столом минулого вечора, що допомога Україні, особливо щодо інфраструктури, має бути пріоритетом.

Я переконаний, що протягом наступних днів та тижнів союзники зважать, як переконатися, щоб все, що вони можуть поставити в Україну, було поставлено", − підсумував Рютте.

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Вступ України до НАТО − що відомо

Очільник МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО виступив проти вступу України до Північноатлантичного союзу.

Водночас очільник МЗС Люксембургу висловився за членство України в Євросоюзі.

НАТО не підтримало запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання в Брюсселі 3 грудня.

Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.