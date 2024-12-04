Постачання нафти з російського трубопроводу "Дружба" до Чехії було призупинено.
Причини цього збою поки що невідомі, повідомив міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.
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Уряд Чехії гарантує енергетичну безпеку країни попри перебої з постачанням нафти
Міністр запевнив, що ситуація контрольована завдяки наявності достатніх запасів нафти та стабільному функціонуванню альтернативного маршруту постачання через італійський трубопровід TAL.
«Однак ми будемо реагувати на ситуацію превентивно, тому я сьогодні пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для компанії «Unipetrol», яка буде використана у разі, якщо поставки не будуть відновлені», – написав він.
Ropovodem Družba k nám v tuto chvíli neteče ropa. Ukazuje se, že jsme udělali správné rozhodnutí investovat do posílení přepravní kapacity přes ropovod TAL, kde jsou dodávky stabilní. Nehrozí tak, že by nebyl dostatek ropy pro potřeby domácností a firem. Rafinérie v Česku jsou na…— Lukáš Vlček 🇨🇿 (@MinistrVlcek) December 4, 2024
Кінець "Дружби": Чехія переходить на західну нафту
У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.
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Водночас Чехія почне збільшувати імпорт нафти із заходу вже у другому кварталі 2025 року.
Альтернативою російській нафті стануть суміші з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.
"Газпром" припинив поставки газу Австрії через Україну
16 листопада російський "Газпром" припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.
"Газпром" припинив поставки газу до Австрії через Україну після того, як австрійська енергетична компанія OMV заявила про припинення платежів, пов'язаних з арбітражною винагородою у розмірі 230 мільйонів євро.