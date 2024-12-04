«Однак ми будемо реагувати на ситуацію превентивно, тому я сьогодні пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для компанії «Unipetrol», яка буде використана у разі, якщо поставки не будуть відновлені», – написав він.

Міністр запевнив, що ситуація контрольована завдяки наявності достатніх запасів нафти та стабільному функціонуванню альтернативного маршруту постачання через італійський трубопровід TAL.

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Причини цього збою поки що невідомі, повідомив міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.

Постачання нафти з російського трубопроводу "Дружба" до Чехії було призупинено.

Кінець "Дружби": Чехія переходить на західну нафту

У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.

Більше по темі Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами Захоплення Хами завдасть серйозного удару по режиму президента Сирії.

Водночас Чехія почне збільшувати імпорт нафти із заходу вже у другому кварталі 2025 року.

Альтернативою російській нафті стануть суміші з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

"Газпром" припинив поставки газу Австрії через Україну

16 листопада російський "Газпром" припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

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"Газпром" припинив поставки газу до Австрії через Україну після того, як австрійська енергетична компанія OMV заявила про припинення платежів, пов'язаних з арбітражною винагородою у розмірі 230 мільйонів євро.