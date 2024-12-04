Постачання нафти з російського трубопроводу "Дружба" до Чехії було призупинено.

Причини цього збою поки що невідомі, повідомив міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уряд Чехії гарантує енергетичну безпеку країни попри перебої з постачанням нафти

Міністр запевнив, що ситуація контрольована завдяки наявності достатніх запасів нафти та стабільному функціонуванню альтернативного маршруту постачання через італійський трубопровід TAL.

«Однак ми будемо реагувати на ситуацію превентивно, тому я сьогодні пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для компанії «Unipetrol», яка буде використана у разі, якщо поставки не будуть відновлені», – написав він.

Advertisement

Кінець "Дружби": Чехія переходить на західну нафту

У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.

Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами
Більше по темі

Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами

Захоплення Хами завдасть серйозного удару по режиму президента Сирії.

Водночас Чехія почне збільшувати імпорт нафти із заходу вже у другому кварталі 2025 року.

Альтернативою російській нафті стануть суміші з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

"Газпром" припинив поставки газу Австрії через Україну

16 листопада російський "Газпром" припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

Advertisement

"Газпром" припинив поставки газу до Австрії через Україну після того, як австрійська енергетична компанія OMV заявила про припинення платежів, пов'язаних з арбітражною винагородою у розмірі 230 мільйонів євро.

 

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Євроюст заблокував сервіс обміну повідомленнями, яким користувалися злочинці Європа
Євроюст заблокував сервіс обміну повідомленнями, яким користувалися злочинці
Київ Пост
5г тому
У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ Росія
У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ
За матеріалами Укрінформ
7г тому
Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами Росія
Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами
Київ Пост
8г тому
Данія надасть €6 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України Європа
Данія надасть €6 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Євроюст заблокував сервіс обміну повідомленнями, яким користувалися злочинці
Далі » В Україні сьогодні відзначають День ракетних військ і артилерії