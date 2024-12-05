У середу французькі законодавці проголосували за відставку уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє, що пропрацював усього три місяці. Цей історичний крок ще глибше занурив країну в політичний хаос.

Уряд Франції відправили у відставку − що треба знати

Вперше за понад 60 років нижня палата Національних зборів усунула чинний уряд, схваливши вотум недовіри, який запропонували ліві, але, що важливо, підтримали крайні праві на чолі з Марін Ле Пен.

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На цій фотографії показано результат голосування за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє, виведений на екран у Національній асамблеї в Парижі 4 грудня 2024 року. Фото: Ален Жокард / AFP

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Швидкому усуненню Барньє з посади передували дострокові парламентські вибори цього літа, в результаті яких парламент опинився в підвішеному стані: жодна партія не має абсолютної більшості, а ключ до виживання уряду – в руках ультраправих. Президент Емманюель Макрон стоїть перед незавидним вибором – обрати життєздатного наступника, коли до кінця президентського терміну залишилося більше двох років.

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Пропозицію вотуму недовіри внесли ліві, незгодні з жорстким бюджетом на наступний рік, після того, як у понеділок прем'єр-міністр без голосування проштовхнув законопроєкт про фінансування соціального забезпечення. У нижній палаті, яка налічує 577 членів, завдяки голосам ультраправих вотум недовіри набрав 331 голос. Спікер Яель Брон-Піве підтвердила, що Барньє тепер повинен «подати заяву про відставку» Макрону, і закрила сесію.

Напередодні голосування Макрон повернувся до Парижа після завершення свого триденного державного візиту до Саудівської Аравії, яка, здавалося б, знаходиться далеко від внутрішньої кризи. Там він прогулявся пустельними пісками оазису Аль-Ула – культового туристичного проєкту королівства, милуючись стародавніми пам'ятками. Після приземлення він одразу попрямував до Єлисейського палацу.

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Макрон звинуватив ультраправих Ле Пен, які підтримали відставку уряду, в «нестерпному цинізмі». Нові вибори не можуть бути призначені протягом року після минулого голосування, що відбулося влітку, і це звужує можливості Макрона. Лоран Вок'є – голова правої фракції в парламенті – заявив, що ультраправі і ліворадикали несуть відповідальність за вотум недовіри, який «занурить країну в нестабільність».

«Його провал»

Дехто пропонував Макрону самому піти у відставку, щоб вийти з глухого кута. Але Макрон відкинув ці заклики, заявивши, що такий сценарій є «політичною фікцією». «Відверто кажучи, не варто говорити такі речі», – сказав Макрон під час свого візиту до Саудівської Аравії.

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Ерік Кокрель – депутат від лівих сил – заявив, що подання проти Барньє прозвучало «поминальним дзвоном для мандату Емманюеля Макрона». В умовах, коли ринки нервують, а Франція готується до страйків працівників державного сектору через загрозу скорочень, які призведуть до закриття шкіл і вплинуть на повітряне та залізничне сполучення, зростає відчуття кризи. Профспілки закликали державних службовців, у тому числі вчителів і авіадиспетчерів, до страйку в четвер через окремі заходи зі скорочення витрат, запропоновані їхніми відповідними міністерствами цієї осені.

У суботу Макрон має провести важливий міжнародний захід – відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року. На відкритті буде присутній Дональд Трамп, який здійснить свій перший закордонний візит з моменту обрання його наступним президентом США. «Його провал» – такий заголовок на першій шпальті лівої газети Liberation з фотографією Макрона, термін повноважень якого спливає в 2027 році.

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Ле Пен прагне повалити Макрона

В той же час Le Monde зазначає в редакційній статті, що Ле Пен, поваливши уряд, ризикує засмутити своїх прихильників, таких як пенсіонери та бізнес-лідери: «За кілька хвилин вона зламала стратегію нормалізації, якої послідовно дотримувалася».

Деякі спостерігачі припускають, що після усунення уряду Барньє 56-річна Ле Пен прагне повалити Макрона до закінчення його терміну. Ле Пен є фігуранткою резонансного судового процесу у справі про розкрадання. Якщо в березні її визнають винною, вона може бути позбавлена можливості брати участь у наступних президентських виборах у Франції.

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Але в разі дочасної відставки Макрона вибори доведеться призначити протягом місяця, тобто до потенційного винесення вироку в її справі. Кандидатів на посаду прем'єр-міністра небагато. Можливими претендентами є лояльний міністр оборони Себастьєн Лекорню і центристський союзник Макрона Франсуа Байру. Зліва Макрон може звернутися до колишнього прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ соціаліста Бернара Казньова, який претендував на цю посаду у вересні. Макрон налаштований на швидке призначення нового прем'єр-міністра, повідомили агенції Франс Пресс (AFP) кілька джерел.

Це був перший успішний вотум недовіри після поразки уряду Жоржа Помпіду в 1962 році, коли президентом був Шарль де Голль.

Підтримка України з боку Франції − що відомо

Минулої п'ятниці Макрон пообіцяв Україні інтенсивну підтримку на тлі «ескалації» російського вторгнення. У телефонній розмові з Зеленським він засудив «невибіркові» удари Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі, повідомляє Єлисейський палац.

«Ці удари, зростаюча співпраця з Північною Кореєю та безвідповідальна риторика, яка все це супроводжує, є неприйнятною логікою ескалації з боку Росії, яка продовжує реалізовувати ревізіоністський, жорстокий та імперіалістичний план, порушуючи суверенні права України та Статут ООН», – заявив Макрон.

Французький лідер сказав Зеленському, що тактика Росії не зменшить «нашої рішучості продовжувати допомагати Україні так інтенсивно і так довго, як це необхідно, щоб вона могла реалізувати своє законне право на самозахист, а російська агресивна війна зазнала невдачі».

Росія застосувала проти України нову гіперзвукову ракету і пригрозила повторити це у відповідь на використання Україною американських і британських ракет на підконтрольній Росії території. Вона також посилила удари безпілотниками та іншими ракетами. Франція заявила, що використання Україною французьких ракет залишається «варіантом».

Тепер, коли Барньє йде у відставку, перед його наступником постане завдання стабілізувати уряд зі слабкою коаліцією, що підтримує Макрона, напередодні вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа наступного місяця.