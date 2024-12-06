Європейський Союз обговорює створення спільного оборонного фонду на 500 млрд євро, для збільшення витрат на оборону перед поверненням до влади новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Що таке спільний оборонний фонд ЄС − подробиці

Наразі Європа зосереджена на запуску механізму фінансування оборони, який дозволить випускати облігації, що забезпечать країн-членів, а не ЄС.

Шість співрозмовників газети, що брали участь у перемовинах, зазначили, що така модель фінансування, яка також буде доступна не тільки для держав-членів ЄС, набирає обертів серед ключових країн Євросоюзу.

Advertisement

Європа вже давно думає про те, як збільшити витрати на оборону, аби надалі надсилати підтримку Україні та готуватись до приходу новообраного президента Штатів Трампа.

За даними Financial Times, країни Європи почали вивчати більш радикальні варіанти фінансування оборони після погроз Трампа скасувати гарантії безпеки США союзникам по НАТО.

Більше по темі Розвідка Байдена не бачить у виборі Трампа ризиків для співпраці з союзниками США Координаторка розвідслужб США применшила ризик зниження рівня співпраці з союзниками в разі затвердження її можливої наступниці Тулсі Ґаббард на посаді.

Водночас заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовнік зауважив, що Європа не має іншого вибору, окрім як нарощувати власні оборонні інвестиції.

Ми повинні бути в змозі захистити себе в найгіршому випадку Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовнік

Як зазначає FT, Нідерланди, Фінляндія та Данія підтримують ідею спільного оборонного фонду, однак позиція Німеччини досі невизначена й залежатиме від федеральних виборів у лютому.

Advertisement

Високопоставлений дипломат ЄС, який брав участь у переговорах, зазначив, що вони перебувають на дуже просунутому етапі обговорення, але досі не мають чіткого розуміння, як саме Берлін бачить подальший розвиток подій.