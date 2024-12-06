Авторитарний правитель Чечні, близький союзник президента Владіміра Путіна Рамзан Кадиров спілкувався з українськими військовополоненими під час зустрічей, які інтенсивно розкручувалися державними ЗМІ, а під час обміну в середу запропонував власний пістолет українському військовослужбовцю, щоб той застрелився.

Відео цього транслювали місцеві чеченські медіа-платформи, російська державна інформагенція ТАСС і особистий Telegram-канал Кадирова.

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Кадиров знущається з українських військовополонених − подробиці

За шість годин до цього український безпілотник завдав удару по казармі чеченського воєнізованого спецпідрозділу поліції «Ахмат» – формування, лояльного до Кадирова, основним завданням якого є придушення місцевого інакодумства.

Шквал мультимедійного контенту був явно розрахований на те, щоб донести до глядачів і споживачів контенту, що контроль режиму Кадирова над Чечнею є тотальним і беззаперечним, що українці є ворогами і меншовартісними, ніж чеченці та росіяни.

На кадрах, вперше показаних у середу ввечері на підконтрольному Кадирову регіональному каналі новин Чечні і повторених незалежним новинним каналом «СОТА», Кадиров з'явився в прямому ефірі разом із 12 українськими військовополоненими. У переважно односторонній розмові з одним із українських солдатів Кадиров звинуватив його в боягузтві і запропонував йому застрелитися.

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Рамзан Кадиров тисне руку своєму соратнику під час керованого заходу для ЗМІ в столиці Чечні Грозному в середу. На задньому плані видно легку броньовану вантажівку HUMMV американського виробництва з американським прапором, прикріпленим до захисного щита. Скріншот Kyiv Post із відео, опублікованого російської державної інформагенції ТАСС.

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Російські державні ЗМІ постійно звинувачують українців у тому, що вони взяли до рук зброю і чинять опір, замість того, щоб мирно підкоритися російським загарбникам і прийняти правління Кремля, у найкривавішій війні, яку бачила Європа з часів Другої світової війни.

«Я дам тобі пістолет, ти можеш застрелитися, можеш померти героєм. Не хочеш? Не хочеш? Дивись, цей хлопець хоче йти вбивати людей, але не хоче вмирати сам. Так не буває. На війні люди вбивають і їх вбивають».

Солдат був за кадром і говорив російською.

На відео, оприлюдненому раніше в середу, видно, як кремезний Кадиров посміхається і веде за собою групу українських полонених у грозненській в'язниці, які разом вигукують «Росія!». На них були військові однострої та спортивні костюми. Kyiv Post, проаналізувавши відео, ідентифікував на ньому щонайменше 60 чоловіків. Також було видно творців контенту Кадирова та його охоронців.

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Зроблений Kyiv Post кадр із відеозапису зустрічі Рамзаном Кадировим і українськими військовополоненими у в'язниці, яка, за повідомленнями, знаходиться поблизу столиці Чечні Грозного. Червона стрілка вказує на Кадирова.

Кадиров запитав українських солдатів, чи достатньо у них їжі і чи прийнятні умови утримання. На спеціально відібраних кадрах українці відповідають ствердно.

Кадиров хоче прикриватися українськими військовополоненими

Кадиров запропонував не тримати українських полонених у закритій в'язниці, а розмістити їх на державних об'єктах по всій Чечні, щоб ті слугували «живим щитом». Згідно з Женевською конвенцією, використання військовополонених як живий щит є воєнним злочином.

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«Виглядає так, ніби ви щойно приїхали сюди з відпустки. Треба поставити цих хлопців на будівництво, щоб можна було зняти на відео, як вони працюють… Треба поставити їх на всіх об'єктах. Нехай прикривають ці об'єкти», – сказав Кадиров.

Росія підписала Женевську конвенцію, однак у 2019 році Владімір Путін відмовився від статті, яка поширювала женевський захист на комбатантів, що не служать у збройних силах визнаної держави. Цим кроком Кремль фактично відмовився виконувати власне зобов'язання поводитися з українцями, захопленими в полон під час бойових дій, як із військовополоненими, що перебувають під захистом Женевської конвенції, оскільки Росія вважає уряд України нелегітимним з 2014 року.

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Один із солдатів, відповідаючи на запитання Кадирова, сказав, що його утримують у в'язниці майже два роки і що він дуже хоче додому. Кадиров сказав, що чеченці – справжні бійці, а «цей козел-диявол Зеленський обдурив вас, хлопці», змусивши воювати проти Росії, яка прагне миру зі своїми сусідами.

Атака безпілотника на об'єкт у Гудермесі − що відомо

29 жовтня, після удару українського безпілотника по об'єкту в Гудермесі, який використовувався для підготовки чеченського спецназу, Кадиров звинуватив Україну у скоєнні воєнних злочинів проти Росії і Чечні і пообіцяв відплату.

Удар, завданий у середу по поліцейській казармі у Грозному, став першим випадком застосування зброї по столиці Чечні відтоді, як російські війська захопили місто і знищили націоналістичний опір джихадистів у 2003 році.

У перші місяці російського вторгнення в Україну в 2022 році Кадиров відправив тисячі спецпризначенців для підтримки російського наступу і, згідно з планами Кремля, для придушення українського цивільного опору на загарбаних територіях. «Кадирівці» погано воювали проти українських регулярних військ і озброєних цивільних, які захищали свої домівки та сім'ї.

Після того, як у 1999 році Кадиров перейшов на бік Кремля і став відвертим прихильником Путіна та російської імперіалістичної політики, він, за підтримки поліцейських спецпідрозділів, таких як «Ахмат», нещадно придушував інакодумство в Чечні.

Його батько, Ахмад Кадиров, очолював джихадистські сили, що виступали за незалежність, під час Першої чеченської війни 1994-96 років. Однак він змінив орієнтацію і став на бік Росії під час Другої чеченської війни, яка почалася в 1999 році й тривала ще довго після вбивства старшого Кадирова в 2004 році, яке проклало шлях до влади його синові Рамзану.