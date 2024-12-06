Партизанський рух "АТЕШ" спалив релейну шафу в районі Чехова Московської області Росії, повідомила пресслужба партизан.

"АТЕШ" спалив релейну шафу залізниці в Московській області

Вдала диверсія порушила логістику росіян.

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Як зазначається, наразі відбуваються затримки з постачання пального та військової техніки, призначених для ворожих військ на лінії фронту.

Учасники руху "АТЕШ" заявили, що присвячують цю операцію всім своїм прихильникам і вітають усіх з Днем Збройних сил України та Днем святого Миколая.

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Вони зауважили, що продовжують діяти на всіх фронтах, завдаючи ударів по тилах ворога, і кожен їхній крок наближає спільну перемогу над кремлівським режимом.

Росія боїться українського десанту в Криму − подробиці

Партизанський рух "Атеш" повідомляв, що Росія очікує висадки українського десанту в Євпаторії, що на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

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Раніше Kyiv Post повідомляв, що у місті Губкін, Бєлгородська область, Росія, був успішно атакований командний пункт військового угруповання "Север", згідно з даними військової розвідки.