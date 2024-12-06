Партизанський рух "АТЕШ" спалив релейну шафу в районі Чехова Московської області Росії, повідомила пресслужба партизан.
"АТЕШ" спалив релейну шафу залізниці в Московській області
Вдала диверсія порушила логістику росіян.
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Як зазначається, наразі відбуваються затримки з постачання пального та військової техніки, призначених для ворожих військ на лінії фронту.
Учасники руху "АТЕШ" заявили, що присвячують цю операцію всім своїм прихильникам і вітають усіх з Днем Збройних сил України та Днем святого Миколая.
Вони зауважили, що продовжують діяти на всіх фронтах, завдаючи ударів по тилах ворога, і кожен їхній крок наближає спільну перемогу над кремлівським режимом.
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