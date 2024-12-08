Михайло Кміть (Михайло Кміт, 1910-1981) був художником-новатором, пожив на різних континентах, пережив різні мистецькі течії та залишив незгладимий слід як на австралійській, так і на українській сценах. Кміт народився у Львові, а ранні студії образотворчого мистецтва пройшов у Кракові - вони формувалися під авангардним впливом французького кубізму та італійського футуризму.

Кміть став ключовою фігурою в австралійсько-українській діаспорі, продаючи свої роботи на місцевому ринку та закріпивши своє ім'я в сіднейській громаді. Здається, майже кожна друга стильна бабуся мала роботу Кміта, навіть сіднейський осередок Пласту, Національної скаутської організації України, придбав одну з його робіт, вартістю понад 10 000 доларів.

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Кміт емігрував до Австралії в 1949 році в рамках урядової імміграційної програми, працював на цементному заводі та залізничним вантажником, а потім познайомився з австралійськими сюрреалістами та художниками-абстракціоністами, приєднавшись до «Сіднейської школи чарівності» (Sydney Charm School), яка об'єднувала художників, що мешкали в гуртожитках і студіях у східному передмісті Сіднея. Працюючи вдень на чорній роботі, а вночі малюючи, Кміт зарекомендував себе як один із найрозкішніших австралійських художників, здобувши престижні національні премії, а його роботи виставляють і колекціонують по всій країні.

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Всі його роботи мають спільну рису: глибокий український вплив, незалежно від середовища, а його новаторський неовізантійський стиль сягає корінням у пошану до давніх ікон. Це переосмислення візантійських ікон ще більше інтегрує мозаїку та народне мистецтво України з сучасними геометричними кубістичними та конструктивістськими формами, візерунками та яскравими кольорами. Портрети, що є основним напрямком творчості Кміта, емоційне використання насичених і яскравих кольорів, візерунків і геометричних форм відрізняє його від його натхненників, Марка Шагала та Анрі Матісса.

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Кожна його картина багатошарова, з яскравими кольоровими сплесками та густими текстурами, які практично вистрибують з полотна. Фігури, хоч і стилізовані, наповнені внутрішнім зв'язком з персонажами - майже неонові жовті відблиски, інтенсивні сині тіні та плямисті відтінки плоті занурюють у дослідження під шкіру. Роботи Кміта викликають миттєву прихильність до фігури, її смутку, радості чи цікавості.

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Рання робота «Автопортрет» 1954 року була відібрана на здобуття премії Арчибальда, найпрестижнішої австралійської премії в галузі портретного живопису. Чіткі абстракції та геометричні зображення художника в «Автопортреті» отримали «бунтарську» премію Арчибальда від Товариства сучасного мистецтва Нового Південного Вельсу - і якщо порівнювати цю роботу з переможцем того року, то вона явно бунтувала проти задушливого реалізму, який був популярним у цих мистецьких інституціях. Портрет Кміта - це глибоке дослідження людського стану; пастельно-блакитні відблиски навколо очей і каламутні зелені тіні передають втому на обличчі художника. Бузковий ореол за його головою додає додаткового виміру, його яскравість майже виривається з полотна, як сильний промінь світла (чи надії?).

Зображення Кміта нагадує про його власні роздуми та духовну подорож у подоланні труднощів. Плямисті точки теплого жовтого, червоного та зеленого мерехтять, як вуличні ліхтарі, ще більше висвітлюючи його нове світосприйняття в Австралії.

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Портрет - це більше, ніж спогад про образ художника. На відміну від інших досліджень Кмітя, які надто спотворені та фрагментарні, він демонструє стриманість - саме Кміть запроваджує новий стиль, нову українську експресіоністичну манеру живопису, яка в той час бунтувала проти консервативних австралійських ідеалів.

Найцінніша робота Кмітя «Жінка і дівчинка» 1957 року - це ретельно виписана мозаїка, натхненна візантійськими іконами Діви Марії та немовляти Ісуса. Саме тут Кміт черпає найбільше натхнення з українських впливів, яскраві квадрати кольорів, що сплітаються один з одним, нагадують мозаїчні форми на громадських будівлях. Дівчинка знаходиться в центрі уваги, її обличчя відірване від обличчя матері і дивиться вгору на затінену кулю. Робота повністю суперечить будь-якій формальній естетиці, її фігури карикатурні та зміщені від центру, єдині виразні риси фігур - це обличчя, руки та ноги. Ностальгія повертає нас до яскравих мозаїк Києва.

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Пізніші роботи Кміта еволюціонують до абстракції. Робота «Відображення» 1973 року, написана за кілька років до смерті, виглядає майже як безглузді бризки фарби. Поспішні товсті мазки поєднуються, утворюючи розмите відображення в затуманеному дзеркалі, з відтінками персикового та червоного, що прорізаються крізь блакитне тло. Навіть через репродукції глядач може простежити за рукою Кміта по полотну, плями густого імпасто шрамують поверхню, стікаючи, як конденсат, по відображенню.

Роботи Кміта, позначені яскравими кольорами, символічними образами та зосередженістю на людській постаті, слугували формою тихої непокори радянському контролю, стверджуючи унікальну культурну ідентичність України в умовах політичних репресій.

Поєднуючи елементи українського фольклору та релігійної іконографії, картини Кміта відображають прагнення зберегти національну спадщину, водночас переосмислюючи її для нової епохи. Його спадщина є прикладом культурної стійкості та мистецької незалежності, що робить значний внесок як у розвиток сучасного мистецтва, так і у вираження української національної гордості та ідентичності, яку не змогли приглушити навіть в Австралії.