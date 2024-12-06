Українка Анна Кисіль балотується на прийдешніх виборах до німецького Бундестагу від партії “Союз 90/Зелені” в регіоні Аахен, повідомили в українській громаді в Аахені.

Кисіль переїхала до Німеччини у 2015 році, стала співзасновницею спілки “Ukrainer in Aachen e.V..”, а згодом – членом правління у регіональному окрузі.

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“Молода, динамічна та рішуча – її шлях уособлює історію успішної, сучасної європейської жінки: переїхавши з України до Німеччини, вона не тільки знайшла себе в новій країні, але й зберегла глибокий зв’язок зі своїм корінням”, – написали в громаді.

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Мета Анни — стати голосом української спільноти, “підтримуючи інтеграцію та надихаючи тих, хто обрав залишитися в новій країні, долати складний шлях адаптації й будувати спільне майбутнє”.

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“Усвідомлюючи глибокий зв’язок між Україною та Німеччиною, вона вирішила спрямувати всі свої зусилля на розвиток цієї співпраці”, – йдеться в тексті.

Партія “Союз 90/Зелені” в Німеччині послідовно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність під час повномасштабної агресії Росії. Вони активно виступають за надання Україні військової та гуманітарної допомоги, а також підтримують санкції проти Росії. Зелені також підкреслюють важливість інтеграції України в європейські структури та надають значну увагу питанням екології та сталого розвитку в контексті підтримки України.

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“Анна Кисіль – молода, динамічна та рішуча лідерка, яка уособлює історію успішної європейської жінки. Її відданість сталому розвитку та спільним цінностям, а також активна участь у громадському житті роблять її гідною кандидаткою на виборах до Бундестагу 2025 року. Ми пишаємося її досягненнями та бажаємо великого успіху!” – сказав Володимир Когутяк, Віцепрезидент СКУ в Західній Європі та Віцепрезидент Об’єднання українців Франції (ОУФ).

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Нагадаємо, 6 листопада в Німеччині розпалася урядова коаліція після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Це позбавило владну коаліцію більшості в Бундестазі.

Дострокові вибори відбудуться 23 лютого 2025 року, пише Bloomberg. Канцлер Шольц 16 грудня представить вотум довіри, щоб забезпечити проведення виборів.