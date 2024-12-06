Карлсон, колишній ведучий Fox News із правими поглядами, який є ключовим союзником Трампа , на початку цього року став першим від моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році американським журналістом, який взяв інтерв'ю у Путіна .

Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров дав ексклюзивне інтерв'ю журналістові Такеру Карлсону, який спеціально для цього приїхав до Москви.

У цій розмові, опублікованій 6 грудня, йшлося про відносини Росії зі Сполученими Штатами, війну в Україні та деякі суперечливі теми, такі як смерть Олексія Навального.

Advertisement

Пропонуємо вашій увазі короткий виклад сказаного Лавровим:

Чи перебувають Росія і США у стані війни?

Коли Лаврова запитали, чи вважає Росія, що перебуває у стані війни зі Сполученими Штатами, він одразу ж це заперечив. «Я б так не сказав», – сказав він Карлсону, додавши, що Росія хоче мати нормальні відносини з усіма країнами, особливо з “такою великою країною, як Сполучені Штати”.

Більше по темі Російські окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС Росіяни, попри заяви про ремонт резервуару, відмовляються надати експертам можливість перевірити цю інформацію.

«Президент Путін неодноразово висловлював свою повагу до американського народу, до американської історії, до американських досягнень у світі, і ми не бачимо причин, чому Росія і США не можуть співпрацювати на благо Всесвіту», – сказав Лавров.

Advertisement

Підкреслюючи суперечливість цієї відповіді, Карлсон зазначив, що причина може критися в тому, що «Сполучені Штати фінансують конфлікт, у якому бере участь Росія, і дозволяють атакувати саму Росію».

Лавров досі не визнає того, що Росія і США перебувають у стані війни, кажучи, що це скоріше «гібридна війна». Він розкритикував Вашингтон за постачання Україні далекобійної зброї, наприклад, ракет ATACMS, назвавши це серйозною ескалацією:

«Очевидно, що українці не змогли би зробити те, що вони роблять із сучасною далекобійною зброєю без безпосередньої участі американського військовослужбовця».

Advertisement

Росія готова захищатися «будь-якими засобами»

Лавров висловив сподівання, що Захід «серйозно» сприйняв нещодавнє використання Москвою гіперзвукової ракети проти України, і попередив, що Росія готова застосувати «будь-які засоби» для свого захисту.

Сполучені Штати та їхні союзники «повинні розуміти, що ми будемо готові використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити їм досягти успіху в тому, що вони називають стратегічною поразкою Росії», – сказав Лавров.

Два тижні тому Росія запустила свою нову гіперзвукову ракету «Орешник» по українському місту Дніпро, що стало значною ескалацією майже трирічної війни.

«Ми посилаємо сигнали і сподіваємося, що останній, пару тижнів тому, сигнал від нової системи озброєнь під назвою «Орешник» ... був сприйнятий серйозно», – сказав Лавров.

Advertisement

Він наполягав, що Росія не хоче ескалації ситуації і хоче «уникнути будь-яких непорозумінь» із Вашингтоном і його партнерами, але попередив, що «ми надішлемо додаткові сигнали, якщо вони не зроблять необхідних висновків.

ФАКТЧЕКІНГ: «Не Росія розпочала війну, а Україна»

Всупереч кричущим фактам, міністр закордонних справ Росії перефразував основний пропагандистський наратив Кремля про те, що війну розпочала Україна.

«Путін неодноразово казав, що ми почали цю операцію, щоб покласти край війні, яку київський режим веде проти власного народу в східних районах Донбасу. І буквально в останній своїй заяві президент вказав, що ми готові до будь-якого розвитку подій, але віддаємо перевагу мирному врегулюванню шляхом переговорів», - сказав Лавров.

Лавров зазначив, що Росія прагне до врегулювання, яке буде "поважати народ України" або, як він додав, "людей, які все ще живуть в Україні, будучи росіянами".

Advertisement

Він додав: «Їхні основні права людини, мовні права, релігійні права були знищені низкою законів, прийнятих українським парламентом.»

Водночас спостерігачі на місцях і навіть запеклі російські націоналісти, такі як колишній керівник «Вагнера» Євген Пригожин, якого, ймовірно, вбив Кремль, викрили російську брехню щодо донбаського наративу Москви.

«Міністерство оборони намагається обдурити громадськість і президента і розкрутити історію про шалений рівень агресії з українського боку і про те, що вони збиралися напасти на нас разом з усім блоком НАТО», - заявив керівник “Вагнера” в червні 2023 року, незадовго до того, як його літак загадково вибухнув у повітрі.

Advertisement

Не Росія розпочала війну, а Україна

Міністр закордонних справ Росії використав основний пропагандистський наратив Кремля, вказавши на Україну як на сторону, яка розпочала війну.

«Путін неодноразово говорив, що ми почали цю операцію, щоб покласти край війні, яку київський режим вів проти власного народу в східних районах Донбасу. І буквально в останній своїй заяві президент вказав, що ми готові до будь-якого розвитку подій, але віддаємо перевагу мирному вирішенню шляхом переговорів», – сказав Лавров.

Він зазначив, що Росія прагне до врегулювання, яке буде «поважати народ України» або, як він додав, «людей, які все ще живуть в Україні, будучи росіянами».«Їхні основні права людини, мовні права, релігійні права були знищені низкою законів, прийнятих українським парламентом», – продовжив Лавров.

Звинувачення на адресу США і НАТО

Лавров – представник країни, яка ініціювала повномасштабне вторгнення в сусідню країну в центрі Європи, не соромився кивати на інших. Він звинуватив США в тому, що вони втягують світ у нову холодну війну, тільки цього разу з більшим ризиком відкритого конфлікту.

За його словами, Вашингтон використовує НАТО, щоб посилити свій контроль над Європою, підриваючи минулі безпекові угоди.

Таке звучить уже не вперше: лише днем раніше, на зустрічі ОБСЄ на Мальті Лавров розкритикував цю організацію як таку, що перебуває під американським контролем, і заявив, що відродження НАТО є головним джерелом глобальної нестабільності.

Російські умови миру

Говорячи про те, як може виглядати така мирна угода, чільний російський дипломат заявив, що Київ – серед інших вимог – повинен буде прийняти російську претензію на контроль над Донецькою, Херсонською, Луганською та Запорізькою областями.

«Вони зараз є частиною Російської Федерації згідно з Конституцією, і це реальність», – сказав Лавров.

Він також нагадав про давні вимоги Росії:

- Ніякого членства України в НАТО.

- Закриття всіх західних військових баз на українській землі.

- Припинення військових навчань за участю іноземних військ.

Лавров вкотре повторив, що Москва не планує «знищувати» український народ, який він назвав «братами і сестрами» росіян.

Трамп проти Байдена

Лавров назвав «сильною людиною» новообраного президента США Дональда Трампа, який вступить на посаду в січні і який пообіцяв швидко закінчити війну, не пояснивши, як саме.

«Я думаю, що це дуже сильна людина – людина, яка хоче результату, яка не любить зволікати з чимось», – сказав він.

Це перегукується з дифірамбами Трампу і критикою Джо Байдена з боку самого Такера Карлсона.

Раніше Карлсон звинуватив Байдена в тому, що він підштовхує США до ядерного конфлікту з Росією, і заявив про повну відсутність дипломатичної комунікації між двома країнами.

Суперечливе питання Навального

Карлсон також згадав про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці на початку цього року. Лавров відвів від себе провину, припустивши, що Німеччина приховала ключову медичну інформацію про отруєння Навального в 2020 році.

«Вони [німці] оголосили, що аналіз підтвердив отруєння, – сказав Лавров. – Ми попросили надати нам результати аналізів. Вони сказали, що ні, ми передамо їх в організацію з хімічної зброї. Ми пішли в цю організацію – ми є її членами – і сказали: «Ви можете нам це показати? Тому що це наш громадянин, і нас звинувачують у тому, що ми його отруїли». Вони відповіли: «Німці сказали нам не віддавати вам»».

Лавров припустив, що під час лікування Навального в Німеччині могла мати місце нечесна гра, але не надав жодних вагомих доказів.

Він сказав, що аналіз крові, проведений у цивільній лікарні, «нічого не виявив», а потім результати аналізів були «підтасовані», коли Навального вже перевезли до військового госпіталю.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Офіційною причиною смерті була названа природна смерть, але прихильники Навального підозрюють, що це було вбивство.

Інтерв'ю з Путіним

У лютому 2024 року Такер Карлсон приїхав до Москви, де взяв гучне інтерв'ю у президента Росії Владіміра Путіна – події, яку широко висвітлювали російські державні ЗМІ. Під час інтерв'ю, як зазначили деякі ЗМІ, Карлсон переважно слухав монолог Путіна, в якому той детально викладав свої особисті погляди на історію України. Критики Карлсона звинуватили його в тому, що він посприяв поширенню московського наративу і представив політику Путіна в більш сприятливому світлі.