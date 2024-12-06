Станом на початок грудня понад 10 тисяч українських біженців легально працюють у Латвії та сплачують податки.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM+ з посиланням на дані Служби державних доходів (VID).

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Скільки українців працює у Латвії

Як зазначає податкова, 9341 український біженець офіційно працював за наймом в Латвії, сплачуючи податки.

Ще 1259 осіб зареєструвалися як самозайняті, розпочавши власну справу.

Загалом понад 10 600 українських біженців, що знайшли притулок в Латвії, активно інтегруються в місцевий ринок праці.

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Найбільшим попитом серед українських біженців користуються вакансії прибиральників.

Понад 670 українців працюють на таких посадах, прибираючи офіси, магазини та інші об'єкти.

Попри те, що зарплати зазвичай відповідають мінімальним вимогам (700 євро на місяць), попит на таких працівників залишається високим.

Також значною популярністю користуються вакансії підсобних робітників, де заробітна плата, як правило, трохи вища.

На яку роботу українським біженцям легше влаштуватись у Польщі

Для українців, які шукають роботу в Польщі у 2025 році, найшвидше знайдуться вакансії на виробництві та складах.

Без особливих вимог до кваліфікації та знання мови можна влаштуватися на упаковку продуктів харчування, роботу на складах одягу, або ж на виробництво деталей.

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Жінки також можуть розглянути варіант роботи оператором навантажувача, де середня зарплата сягає 4500-6000 злотих.