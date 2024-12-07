У День святого Миколая, 6 грудня, у Києві засвітили головну ялинку країни. 

Традиційно новорічне дерево встановили на Софійській площі. 

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Як виглядає головна ялинка країни

Цьогорічна ялинка - штучна та білого кольору. 

Вона заввишки 15 метрів, що на три метри вище за торішню святкову красуню. 

На ялинці - дві тисячі бірюзових іграшок та два кілометри світло-блакитної гірлянди.

«Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік», - зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.

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Головну новорічну ялинку у Києві встановили й прикрасили за кошти меценатів.

Як і минулого року, Різдво та інші новорічні свята у столиці відзначатимуть без масових розваг та заходів. 

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Перемогу здобула киянка Таїс Клочкова, яка виконала пісню “Водограй”.

Біля головної ялинки розмістять фотозону та кілька будиночків, де продаватимуть сувеніри. 

Новорічне дерево стоятиме до 10 січня. 

На вокзалі у Києві встановили «головну залізничну ялинку»

Також у День святого Миколая встановили «головну залізничну ялинку» на Центральному київському вокзалі. 

Її розмістили у холі. 

Серед прикрас - прапори України, іграшкові солодощі та будинки. 

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Символічно на ялинці розмістили плакат із написом «Мій дім там, де моє серце». 

Найкращі різдвяні ярмарки Європи 

Під час різдвяних свят центральні площі європейських міст наповнюються казковою атмосферою. 

З кінця листопада в Європі розгортають різдвяні ярмарки, встановлюють та прикрашають головні ялинки. У грудні міста стають особливо магічними та святковими. Сюди з'їжджаються тисячі туристів. 

Kyiv Post підготував перелік з 10 міст, які варто відвідати, щоб поринути в цю загадкову атмосферу. 

Ми, зокрема, радимо відвідати вишуканий Відень, старовинний Краків, чарівний Брюссель та загадковий Бухарест. 

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Про Різдво в Європі - читайте у статті

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