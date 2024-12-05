Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення українського колеги Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його спільників.
Зурабішвілі підтримала санкції України проти "Грузинської мрії"
У соцмережі X Зурабішвілі поширила відеозвернення Зеленського, підписавши"краще і не скажеш".
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Президентка Грузії подякувала Зеленському за запровадженні санкцій та наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.
"Росія намагається повернути контроль над Чорним морем", - написала Зурабішвілі.
Санкції України проти грузинської влади - що відомо
5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії.
Президент зауважив, що якщо вчасно не відреагувати або відреагувати не принципово, це призведе до втрати десятиліть, а країни будуть позбавлені свободи.
За його словами, Україна запровадила санкції проти тих посадовців, які "продають інтереси Грузії та людей".
I could not say it better. thank you Volodymyr !Russia is trying to get back the control over the Black Sea ! https://t.co/08SOC5y3Am— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 5, 2024
У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо
Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.
На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.
Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.
У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.