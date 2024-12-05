За його словами, Україна запровадила санкції проти тих посадовців, які "продають інтереси Грузії та людей".

Президент зауважив, що якщо вчасно не відреагувати або відреагувати не принципово, це призведе до втрати десятиліть, а країни будуть позбавлені свободи.

Президентка Грузії подякувала Зеленському за запровадженні санкцій та наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.

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У соцмережі X Зурабішвілі поширила відеозвернення Зеленського, підписавши"краще і не скажеш".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення українського колеги Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його спільників.

У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо

Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.

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На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.