Друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибула до України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Друга партія F-16 від Данії вже в Україні

Глава держави зазначив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятують українців та інфраструктуру.

Глава держави додав, що зараз наш повітряний щит посилений додатково.

Володимир Зеленський закликав інших партнерів до рішучості.