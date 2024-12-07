Друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибула до України. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

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Друга партія F-16 від Данії вже в Україні

Глава держави зазначив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятують українців та інфраструктуру. 

Глава держави додав, що зараз наш повітряний щит посилений додатково. 

Володимир Зеленський закликав інших партнерів до рішучості. 

F-16 в Україні: що відомо 

Україна отримала сучасні літаки F-16 влітку. 

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У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський. 

Відтоді глава держави неодноразово повідомляв про ефективність літаків у повітряному бою. 

У жовтні в Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів. Решту літаків пообіцяли відправити найближчими місяцями. 

Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів. Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.

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