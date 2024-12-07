Друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибула до України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Друга партія F-16 від Данії вже в Україні
Глава держави зазначив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятують українців та інфраструктуру.
Глава держави додав, що зараз наш повітряний щит посилений додатково.
Володимир Зеленський закликав інших партнерів до рішучості.
F-16 в Україні: що відомо
Україна отримала сучасні літаки F-16 влітку.
У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський.
Відтоді глава держави неодноразово повідомляв про ефективність літаків у повітряному бою.
У жовтні в Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів. Решту літаків пообіцяли відправити найближчими місяцями.
Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів. Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.