В українському МЗС відреагували на падіння режиму Асада в Сирії. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. 

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Україна прокоментувала падіння режиму Асада в Сирії 

За словами дипломата, очільник Кремля завжди зраджує тих, хто розраховує на нього. 

«Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається», - написав Андрій Сибіга. 

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За словами Сибіги, зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та захистити людей від насильства.

Міністр заявив, що у майбутньому Київ готовий відновити співпрацю з Дамаском. 

«Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», - додав дипломат. 

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Росіяни виводять військові кораблі з бази у Сирії

У Головному управлінні розвідки заявили, що після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі. 

«Велична» втеча Путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма», - написали в ГУР. 

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За даними розвідки, 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.

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