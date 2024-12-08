В українському МЗС відреагували на падіння режиму Асада в Сирії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна.

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Україна прокоментувала падіння режиму Асада в Сирії

За словами дипломата, очільник Кремля завжди зраджує тих, хто розраховує на нього.

«Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається», - написав Андрій Сибіга.

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За словами Сибіги, зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та захистити людей від насильства.

Міністр заявив, що у майбутньому Київ готовий відновити співпрацю з Дамаском.

«Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», - додав дипломат.