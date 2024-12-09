8 грудня авіація Сполучених Штатів завдала десятки високоточних авіаударів по таборах і бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії, повідомили The New York Times і Сили Центрального командування США.

Авіація США уразила 75 військових об'єктів ІДІЛ у Сирії − подробиці

Як зазначив чинний президент США Джо Байден, ударів по лідерах, оперативниках і таборах ІДІЛ завдали в межах місії зі знищення ІДІЛ, щоб запобігти здатності групи проводити зовнішні операції та переконатися, що вона не спробує скористатися ситуацією в Сирії після падіння уряду Башара Асада.

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Президент США зауважив, що Сполучені Штати чітко усвідомлюють спроби ІДІЛ скористатися будь-якою нестабільністю для відновлення своєї сили. Він наголосив, що Штати не допустять цього, і як доказ цього, сьогодні ж було завдано десятків високоточних авіаударів по таборах ІДІЛ та їхніх бойовиків на території Сирії.

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Ширші геополітичні наслідки поразки режиму Асада в Сирії.

За його словами, перемога повстанських сил над урядом Асада стала можливою завдяки відсутності підтримки з боку Росії, Ірану та Хезболли.

"Вперше в історії ані Росія, ані Іран, ані Хезболла не змогли захистити цей жахливий режим у Сирії... Це прямий результат ударів, які завдають Україна та Ізраїль "за підтримки США", − наголосив Байден.

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Під час недільної операції уразили понад 75 цілей у центральній Сирії з використанням бойових літаків B-52, F-15 і A-10.

Повалення режиму в Сирії − що відомо

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.

Ввечері 8 грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Башар Асад, лідер Сирії, втік із Дамаска, але його літак Іл-76Т зник із радарів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. 

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ГУР заявило, що після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі. 

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