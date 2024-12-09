8 грудня авіація Сполучених Штатів завдала десятки високоточних авіаударів по таборах і бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії, повідомили The New York Times і Сили Центрального командування США.
Авіація США уразила 75 військових об'єктів ІДІЛ у Сирії − подробиці
Як зазначив чинний президент США Джо Байден, ударів по лідерах, оперативниках і таборах ІДІЛ завдали в межах місії зі знищення ІДІЛ, щоб запобігти здатності групи проводити зовнішні операції та переконатися, що вона не спробує скористатися ситуацією в Сирії після падіння уряду Башара Асада.
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Президент США зауважив, що Сполучені Штати чітко усвідомлюють спроби ІДІЛ скористатися будь-якою нестабільністю для відновлення своєї сили. Він наголосив, що Штати не допустять цього, і як доказ цього, сьогодні ж було завдано десятків високоточних авіаударів по таборах ІДІЛ та їхніх бойовиків на території Сирії.
Туреччина, Сирія, Росія, США
За його словами, перемога повстанських сил над урядом Асада стала можливою завдяки відсутності підтримки з боку Росії, Ірану та Хезболли.
"Вперше в історії ані Росія, ані Іран, ані Хезболла не змогли захистити цей жахливий режим у Сирії... Це прямий результат ударів, які завдають Україна та Ізраїль "за підтримки США", − наголосив Байден.
Під час недільної операції уразили понад 75 цілей у центральній Сирії з використанням бойових літаків B-52, F-15 і A-10.
𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 8, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf
Повалення режиму в Сирії − що відомо
Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.
Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.
Ввечері 8 грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Башар Асад, лідер Сирії, втік із Дамаска, але його літак Іл-76Т зник із радарів.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна.
ГУР заявило, що після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі.