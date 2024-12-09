Сирійським повстанцям знадобилося лише 11 днів, щоб змусити Башара Асада втекти з країни, що призвело до змін на близькосхідній стратегічній карті.

Сирійський лідер майже 14 років стримував повстання, яке багато хто вважав вичерпаним. Але після серії конвульсій його режим впав.

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З вересня Ізраїль практично обезголовив керівництво «Хезболли» в Лівані, а вбивства лідерів ХАМАСу завдали серйозних ударів по ключовому прихильнику Асада – Тегерану.

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За словами Андреаса Кріґа, фахівця з питань безпеки з Королівського коледжу Лондона, Ірану та іншим країн так званої «Вісі опору» тепер доведеться зосередитися на своїй «домашній території»:

«Таким чином, ця вісь втратить свій транснаціональний характер і свою регіональну стратегічну глибину».

Більше по темі Туреччина, Сирія, Росія, США Ширші геополітичні наслідки поразки режиму Асада в Сирії.

Весь світ приголомшений блискавичною швидкістю, з якою повстанці під проводом ісламістського угруповання Хайят Тахрір аль-Шам (ХТШ) взяли Алеппо, а потім і всю країну.

Ніхто – ані в Сирії, ані в столицях, які виступали проти або підтримували Асада, не очікував, що Дамаск впаде так швидко. Вся увага була прикута до війни в Газі між Ізраїлем і ХАМАСом та до ізраїльських ударів по «Хезболлі» в Лівані.

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59-річний сирійський лідер довгий час здавався захищеним завдяки підтримці своїх союзників – Ірану, Росії та «Хезболли».

Деякі арабські сусіди навіть розпочали кроки до нормалізації відносин, напружених після початку громадянської війни з придушенням антиурядових протестів у 2011 році.

Але ХТШ, яка взяла свій початок із Аль-Каїди, але потім порвала з нею, поховала цю перспективу всього за кілька днів, коли впали міста і були повалені статуї батька Асада – Хафеза аль-Асада, якого всі боялися.

Атака ХАМАС на Ізраїль − подробиці

Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року втягнула Іран і його союзників по «Вісі опору» в конфлікт, який оголив їхні слабкі місця.

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Військова міць «Хезболли» була підірвана, а її лідера Хасана Насраллу ліквідував Ізраїль, який до того вже атакував лінії військового і фінансового постачання «Хезболли» з Ірану через Сирію.

Ця підтримка стикається з новою загрозою з боку нових господарів Дамаска, які вкажуть на вирішальну роль «Хезболли» в збереженні влади Асада протягом такого тривалого часу.

Прихильники Ірану в Ємені та Іраку, які продовжують погрожувати Сполученим Штатам і їхнім союзникам у регіоні, залишаються неприємністю, але, схоже, не здатні здійснити серйозні зміни.

Росія, втягнута у війну з Україною, яка виснажує ресурси, також стоїть перед необхідністю прийняття рішень, оскільки її найбільша військово-морська база на Близькому Сході знаходиться в Тартусі – на сирійському узбережжі Середземного моря.

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«Вони, швидше за все, її втратять, – сказав Кріґ. – Я не бачу, як новий режим або нова соціально-політична влада дозволить росіянам залишитися після всього, що вони зробили для підтримки режиму Асада».

Кріґ додав, що Туреччина – ключовий союзник повстанців – є великим регіональним переможцем від падіння Асада, але, хоча вона і має вплив на повстанців, вона їх не контролює.

Що відбуватиметься після падіння Асаду

В умовах конфлікту, що точиться на кількох близькосхідних фронтах, регіону також доведеться мати справу з новою адміністрацією США Дональда Трампа.

«У момент повної невизначеності ця трансформаційна подія робить все дуже непередбачуваним, – сказав Арон Лунд, фахівець аналітичного центру Century International, в інтерв'ю AFP. – Це не просто падіння режиму Асада, це також питання: що прийде на його місце? І скільки часу потрібно, щоб це викристалізувалося? Таким чином, у Сирії можуть легко розігратися різні типи регіональних змагань».

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Різні країни регіону підтримували різні антиасадівські угруповання в Сирії з 2011 року.

Але останнім часом Об'єднані Арабські Емірати та інші країни Перської затоки відновили відносини з Асадом після більш ніж десятирічної ізоляції.

Багато держав побоюються сунітських ісламістських груп, таких як «Мусульманське братство». За словами Лунда, вони стикнуться з ще більшими викликами з боку нової влади Дамаска.

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«Це «Брати-мусульмани» на стероїдах, щось набагато більш войовниче і вороже до них», – сказав Лунд.

Але Ізраїль, його друзі і вороги очікують, що лінії фронту знову змістяться, коли Трамп повернеться до Білого дому в січні.

Різні країни – від Марокко до Саудівської Аравії та Ізраїлю – сподіватимуться заручитися підтримкою Трампа з його відомою дипломатії укладання угод.

Трамп уже заявив, що Сполучені Штати не повинні брати участь у війні в Сирії. Але йому все ж доведеться мати справу з новим Близьким Сходом.

Кріґ вважає, що події в Сирії також повинні стати попередженням для лідерів Лівії, Єгипту та Тунісу, де також відбулися повстання під час Арабської весни.

«Це кінець міфу про «авторитарну стабільність», – сказав він. – Кінець для контрреволюціонерів у Росії, ОАЕ та Ірані».