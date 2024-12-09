За тиждень Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і 20 ракет різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Рекордні обстріли: РФ вдарила по Україні понад 900 разів за тиждень

"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору", − наголосив український лідер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський зауважив, що щоденний терор і війна не можуть бути проблемою лише одного народу. За його словами, необхідні спільні дії всіх, хто цінує життя, в Європі, Америці та в усьому світі. Лише об'єднавши зусилля, можна досягти справедливого миру.

Advertisement

Як зазначає The Wall Street Journal, за три місяці 92% усіх випущених далекобійних авіаційних боєприпасів були дрони, які Росія використовує для виснаження ППО.

До половини випущених БпЛА можуть бути приманками. Російська армія також використовує термобаричні боєголовки і ракети, що ухиляються від радарів.

Більше по темі Україна погодилася на умови отримання від США до $20 млрд Кошти перекажуть до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України.

Спочатку Росія постачала безпілотники типу Shahed із Ірану, але тепер може виробляти 1200 таких на місяць на заводі в Татарстані. Але російська версія дронів-камікадзе Shahed містить інші електронні компоненти.

Advertisement

За даними WSJ, здатність України перехоплювати повітряні цілі покращилася, зокрема, в жовтні перехопили або втратили 93% дронів і понад 8% балістичних і гіперзвукових ракет, запущених країною-агресором.