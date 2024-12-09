За тиждень Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і 20 ракет різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
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"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору", − наголосив український лідер.
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Зеленський зауважив, що щоденний терор і війна не можуть бути проблемою лише одного народу. За його словами, необхідні спільні дії всіх, хто цінує життя, в Європі, Америці та в усьому світі. Лише об'єднавши зусилля, можна досягти справедливого миру.
Як зазначає The Wall Street Journal, за три місяці 92% усіх випущених далекобійних авіаційних боєприпасів були дрони, які Росія використовує для виснаження ППО.
До половини випущених БпЛА можуть бути приманками. Російська армія також використовує термобаричні боєголовки і ракети, що ухиляються від радарів.
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Спочатку Росія постачала безпілотники типу Shahed із Ірану, але тепер може виробляти 1200 таких на місяць на заводі в Татарстані. Але російська версія дронів-камікадзе Shahed містить інші електронні компоненти.
За даними WSJ, здатність України перехоплювати повітряні цілі покращилася, зокрема, в жовтні перехопили або втратили 93% дронів і понад 8% балістичних і гіперзвукових ракет, запущених країною-агресором.
Росія запустила на Україну рекордну кількість ударних дронів
У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів.
188 ворожих безпілотників летіли з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Росія також атакувала Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.
95 БпЛА локаційно втрачений через протидію РЕБ Сил оборони, а ще 5 полетли в бік Білорусі.