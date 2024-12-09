Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти незаконної торгівлі золотом.

Це завдасть відчутного удару по фінансовому забезпеченню російської агресії, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Британії.

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Лондон заморозив активи контрабандистів російського золота

Британський уряд заморозив активи п’ятьох осіб, які займалися контрабандою золота.

Один із них придбав російського золота на суму понад 300 мільйонів доларів, безпосередньо підтримуючи російську війну.

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"Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи військові дії Путіна", - додали у відомстві.

Британія запровадила санкції проти РФ - що варто знати

19 листопада Британія запровадила нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.

17 жовтня Велика Британія оголосила про накладання санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

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10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.