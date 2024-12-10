Світовий банк відправить Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Світовий банк виділив Україні 454 млн доларів − подробиці
Як зауважив Шмигаль, "це підтримає зусилля уряду щодо пріорітетного фінансування за програмою медичних гарантій".
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Гроші, надані в межах проєкту THRIVE, спрямовані на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни".
Фінансують програму уряд Японії, Світового банку, а також грант від фонду URTF.
Прем'єр-міністр зазначив, що проект THRIVE є лише частиною масштабної міжнародної підтримки України, яка охоплює такі сфери, як освіта, транспорт, енергетика, агросектор та інші, що зазнали значних збитків внаслідок російської агресії.
Допомога Україні від Світового банку − що потрібно знати
28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.
Ці кошти спрямовані на підтримку проєкту INSPIRE для забезпечення соцзахисту найбільш вразливих верств населення під час та після війни
З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.
Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.
У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.