Світовий банк відправить Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Світовий банк виділив Україні 454 млн доларів − подробиці

Як зауважив Шмигаль, "це підтримає зусилля уряду щодо пріорітетного фінансування за програмою медичних гарантій".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Гроші, надані в межах проєкту THRIVE, спрямовані на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни".

Фінансують програму уряд Японії, Світового банку, а також грант від фонду URTF.

Advertisement

Прем'єр-міністр зазначив, що проект THRIVE є лише частиною масштабної міжнародної підтримки України, яка охоплює такі сфери, як освіта, транспорт, енергетика, агросектор та інші, що зазнали значних збитків внаслідок російської агресії.

Допомога Україні від Світового банку − що потрібно знати

28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.

Ці кошти спрямовані на підтримку проєкту INSPIRE для забезпечення соцзахисту найбільш вразливих верств населення під час та після війни

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

Advertisement

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.