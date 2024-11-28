Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі $664 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку проєкту INSPIRE для забезпечення соцзахисту найбільш вразливих верств населення під час та після війни, повідомило Міністерство фінансів України.

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Новий транш від Світового банку − подробиці

Основна частина коштів ($602 млн) надійде до державного бюджету України та буде використана для фінансування соціальних програм.

Зокрема, субсидій на житлово-комунальні послуги та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

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Фінансування забезпечується за рахунок Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) за підтримки уряду Японії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на важливості соціальних ініціатив у процесі подолання наслідків війни та підкреслив, що проєкт INSPIRE допоможе тисячам українців.

Скільки коштів Світовий банк надав від початку повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

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1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.

27 листопада Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE.