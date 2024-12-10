Понад 29 тис. громадян України отримали консультації в центрах рекрутингу в армію, повідомило Міністерство оборони України.

Дніпропетровщина лідирує за кількістю звернень до центрів рекрутингу

Перше місце за кількістю звернень до центрів посіла Дніпропетровська область − понад 14% від загальної кількості за весь період роботи центрів. Окрім Дніпропетровщини, лідують ще такі області країни:

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Харківська область − 14,69%;

місто Київ − 14,63%;

Запорізька область − 12,48%;

Львівська область − 11,65%.

Центри пропонують вакансії не лише в ЗСУ, а й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

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Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу.

Фото:Міністерство оборони України

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