Понад 29 тис. громадян України отримали консультації в центрах рекрутингу в армію, повідомило Міністерство оборони України.
Дніпропетровщина лідирує за кількістю звернень до центрів рекрутингу
Перше місце за кількістю звернень до центрів посіла Дніпропетровська область − понад 14% від загальної кількості за весь період роботи центрів. Окрім Дніпропетровщини, лідують ще такі області країни:
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- Харківська область − 14,69%;
- місто Київ − 14,63%;
- Запорізька область − 12,48%;
- Львівська область − 11,65%.
Центри пропонують вакансії не лише в ЗСУ, а й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.
Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу.
Міноборони анонсувало електронні направлення на ВЛК через Резерв+
Наступного року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+.
Для проходження ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК: у Міноборони анонсували реформу
В Україні вдосконалюється система рекрутингу до лав Збройних сил України. Тепер у кожній бойовій військовій частині будуть створені власні підрозділи рекрутингу.
1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).