Понад 29 тис. громадян України отримали консультації в центрах рекрутингу в армію, повідомило Міністерство оборони України.

Дніпропетровщина лідирує за кількістю звернень до центрів рекрутингу

Перше місце за кількістю звернень до центрів посіла Дніпропетровська область − понад 14% від загальної кількості за весь період роботи центрів. Окрім Дніпропетровщини, лідують ще такі області країни: 

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  • Харківська область − 14,69%;
  • місто Київ − 14,63%;
  • Запорізька область − 12,48%;
  • Львівська область − 11,65%.

Центри пропонують вакансії не лише в ЗСУ, а й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

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Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу.

Фото:Міністерство оборони України

Міноборони анонсувало електронні направлення на ВЛК через Резерв+

Наступного року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+.

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Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, що має унеможливити маніпуляції та зловживання.

В Україні вдосконалюється система рекрутингу до лав Збройних сил України. Тепер у кожній бойовій військовій частині будуть створені власні підрозділи рекрутингу.

1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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