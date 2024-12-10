Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 − Droid TW 12.7

Характеристики Droid TW 12.7 − що відомо

Характеристики Droid TW 12.7 такі:

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кулемет калібру 12.7 мм;

гусенична платформа для найскладніших умов;

дистанційне управління через планшет;

робота на цифровому звʼязку.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що в сучасних умовах війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні військової переваги.

Він зазначив, що кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 є важливим кроком на шляху до впровадження інновацій у Збройні сили України.

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Кліменков також додав, що цей крок допоможе українським захисникам ефективніше виконувати завдання в складних умовах, адже сучасні зразки озброєння стають надійними інструментами у їхніх руках.

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