Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 − Droid TW 12.7
Характеристики Droid TW 12.7 − що відомо
Характеристики Droid TW 12.7 такі:
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- кулемет калібру 12.7 мм;
- гусенична платформа для найскладніших умов;
- дистанційне управління через планшет;
- робота на цифровому звʼязку.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що в сучасних умовах війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні військової переваги.
Він зазначив, що кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 є важливим кроком на шляху до впровадження інновацій у Збройні сили України.
Кліменков також додав, що цей крок допоможе українським захисникам ефективніше виконувати завдання в складних умовах, адже сучасні зразки озброєння стають надійними інструментами у їхніх руках.
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