Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України до її вступу до НАТО.

Зеленський готовий розглянути пропозицію Макрона − що відомо

Зеленський зробив цю заяву напередодні переговорів із Фрідріхом Мерцем, лідером німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), які він провів у понеділок у Києві.

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Зеленський сказав, що під час зустрічі в Парижі з Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом він запитав, які гарантії безпеки отримає Україна, поки не стане членом НАТО.

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«І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, навіть, якби у нас було запрошення, а ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? … Ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона», – написав український лідер у своєму офіційному Telegram-каналі.

Більше по темі Зеленський назвав втрати України у війні За словами президента, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 43 тисячі українських військових.

Він нагадав, що Макрон запропонував розмістити іноземні війська в Україні, поки вона не стане членом НАТО, однак наголосив, що важливо чітко розуміти, коли Україна вступить до ЄС і НАТО, оскільки лише тоді вона матиме ефективні гарантії безпеки:

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«Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже ефективні гарантії».