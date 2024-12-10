Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України до її вступу до НАТО.
Зеленський готовий розглянути пропозицію Макрона − що відомо
Зеленський зробив цю заяву напередодні переговорів із Фрідріхом Мерцем, лідером німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), які він провів у понеділок у Києві.
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Зеленський сказав, що під час зустрічі в Парижі з Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом він запитав, які гарантії безпеки отримає Україна, поки не стане членом НАТО.
«І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, навіть, якби у нас було запрошення, а ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? … Ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона», – написав український лідер у своєму офіційному Telegram-каналі.
Зеленський назвав втрати України у війні
Він нагадав, що Макрон запропонував розмістити іноземні війська в Україні, поки вона не стане членом НАТО, однак наголосив, що важливо чітко розуміти, коли Україна вступить до ЄС і НАТО, оскільки лише тоді вона матиме ефективні гарантії безпеки:
«Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже ефективні гарантії».
Talking to media, I reiterated: Ukraine wants this war to end more than anyone else. No doubt, a diplomatic resolution would save lives. We do seek it. However, I stressed to President @EmmanuelMacron and President @realDonaldTrump that Putin doesn’t want this war to end. He must… pic.twitter.com/NMthkkWz1l— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024
Європа готується відправити війська в Україну − подробиці
Минулого тижня Kyiv Post писав, посилаючись на джерела в НАТО і повідомлення в ЗМІ, що європейські країни розглядають можливість направлення військових сил в Україну для забезпечення дотримання потенційної угоди про припинення вогню.
У Парижі та Лондоні політики готують різні сценарії майбутньої політичної участі у війні, що триває в Україні, та шляхи підтримки Києва на випадок, якщо нове керівництво США повністю змінить свою зовнішню політику і скоротить допомогу Києву.
Радіо Свобода з'ясувало, що обговорюється можливість розгортання французьких і британських військ для моніторингу лінії розмежування як одного з можливих сценаріїв. Однак, як повідомляється, ці переговори відбуваються в окремих європейських столицях, а не на рівні НАТО.
Про це повідомляє і Deutsche Welle, припускаючи, що європейські країни можуть задіяти війська або приватні військові компанії для забезпечення дотримання потенційної угоди про припинення вогню.
На тлі цих дискусій ідея розміщення іноземних військ в Україні стикається з опозицією з боку кількох європейських країн, зокрема, Німеччини.
Президент Франції Еммануель Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро публічно говорили про цю можливість, але консенсус серед європейських союзників залишається недосяжним.