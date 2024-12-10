Росія почала масштабний відступ із Сирії, використовуючи військові літаки й кораблі для евакуації своїх військ і техніки. Основний маршрут – з авіабази Хмеймім до російських аеродромів Ульяновськ, Чкаловський і Приволзький, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у вівторок, 10 грудня.

У цій операції задіяні літаки Ан-124 і Іл-76МД, а також кораблі, зокрема суховантаж Sparta II та десантний корабель "Олександр Шабалін". Інші кораблі - "Іван Грєн" і "Олександр Отраковський" - вже вирушили до Середземного моря.

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“Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів Ульяновськ, Чкаловський і Приволзький”, - йдеться в дописі ГУР.

У розвідці також додали, що “В операції “Сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “Адмірал Горшков” та “Адмірал Головко”.

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Ігор Семиволос – про те, наскільки сирійці зацікавлені в українській перемозі та чи брали українці участь у допомозі супротивникам Асада.

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для того, щоб убезпечити відступ.

Цікаво, що Росія, ймовірно, намагається домовитися з антиурядовими силами Сирії для безпечного виходу, змінивши риторику щодо повстанців на більш нейтральну.

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“Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику”, - йдеться в дописі ГУР.

Російські військові, які залишаються в Сирії, відчувають розчарування та пригніченість. Вони висловлюють невдоволення своїм керівництвом, звинувачуючи командирів у нездатності організувати відступ. Одна з баз, де розташовані російські солдати, перебуває в облозі.

Вранці у неділю, 8 грудня, стало відомо, що режим Башара Асада, який правив у Сирії більше двох десятиліть за підтримки Москви в останні роки, впав. 

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Того ж ранку лідери повстанців опублікували заяву про те, що Асад залишив місто, обірвавши піввікове правління династії Асадів, і що це начебто має покласти край громадянській війні, яка спустошувала країну більше десяти років. 

Що Росія робить у Сирії

Втручання Росії у збройний конфлікт у Сирії у 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розміщення там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в цьому регіоні.

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Водночас, з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили там мережу рекрутингових центрів для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

Вербування найманців здійснюється під наглядом "Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців" на авіабазі Хмеймім, яку зайняла Росія.

Там найманцям видають російські паспорти, а потім включають до особового складу Збройних сил РФ.

ГУР переслідує воєнних злочинців Росії у Сирії та в Африці - подробиці

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували". 

Група ГУР "Хімік" відповідальна за атаку на російську військову базу на південному сході Алеппо в Сирії 15 вересня, під час якої були знищені російські ударні безпілотники та камуфльовані саморобні вибухові пристрої, за інформацією джерел Kyiv Post у розвідці.

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Наприкінці липня Kyiv Post отримав кілька ексклюзивних відео та фотографій, що показують продовження спецоперації підрозділів ГУР для знищення російських сил у Сирії. 

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри, як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Тоді, як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, контрольованих так званим "угрупованням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці".

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Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК "Вагнера" в Судані та інших частинах Африки.

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором, демонструючи свою підтримку Україні.

У лютому в розпорядження Kyiv Post опинилось ексклюзивне відео, на якому український спецназ допитує полонених найманців ПВК Вагнер в Республіці Судан. На відео полонені зізнаються, що їм дали завдання поїхати в Судан і повалити тамтешній уряд.

У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих партнерів-терористів" у Судані.

В листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, на якому можна побачити, як, українські спецназівці переслідують вагнерівців вулицями африканського міста та зблизька розстрілюють їх з РПГ.

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