Росіяни ламають човни та передають координати човнових баз ЗСУ, щоб уникнути штурму островів у дельті Дніпра в Херсонській області, повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Саботаж серед російських солдатів зростає − подробиці

За даними АТЕШ, серед військовослужбовців країни-агресора збільшується кількість випадків саботажу. Так росіяни хочуть уникнути відправлення на штурм островів у дельті Дніпра.

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Рух "АЕШ" повідомив, що солдати навмисно псують мотори, проколюють гумові човни та надають ЗСУ інформацію про розташування човнових баз та пального.

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Партизани повідомили про три службові розслідування у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ, пов’язані із саботажем. Такі інциденти стали для російського командування суттєвою проблемою.

"Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої смерті", − закликали партизани.

Росія боїться українського десанту в Криму − що відомо

Агент руху "Атеш" з євпаторійської Національної гвардії Росії (Росгвардії) повідомляв, що росіяни очікують висадки українських ДРГ в цьому районі.

У Самарській області Росії посилилися мобілізаційні заходи через нестачу військових на Курщині.

Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали релейну шафу на одній із важливих залізничних гілок у Курській області Росії