Уряд затвердив будівництво мосту через річку Тиса, який сполучить українську Білу Церкву та румунську Сігету Мармацієй, повідомив очільник Закарпатській ОВА Мирослав Білецький.

Україна та Румунія побудують міст через Тису

Запланована довжина мосту – 261,2 метри.

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Поряд з мостом з'явиться і новий пункт пропуску.

"Міст через Тису протяжністю 261,2 м складатиметься з двох паралельних конструкцій для кожного напрямку руху з двома смугами. Дякуємо урядам обох країн за погодження важливого документа", - повідомив Білецький.

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Кабмін підтримав створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

У серпні 2023 року Кабмін схвалив проєкт угоди з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон у Закарпатській області.

Пункт відриється між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

Тоді ж у Румунії розпочалися роботи зі зведення моста через Тису. Вже виконано ряд підготовчих робіт, а також армування майбутнього дорожнього покриття.

За проектом на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.