Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що в Білорусі є тридцять майданчиків, де нібито можна розмістити російську ракетну систему «Орєшнік», повідомила БелТА.

У Білорусі є три десятки майданчиків для «Орєшніків»

«Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю («Орєшнік» – ред.). У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені», - сказав білоруський політик.

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Він додав, що зараз нібито обирається місце з «мінімальною дистанцією до цілей».

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«У нас десятка три таких майданчиків. Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо. Ви, напевно, помітили, що моя умова Путіну була одна: "Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете".

Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Погодився», - сказав Лукашенко.

Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про готовність захищатися, якщо на територію його країни "ступить чобіт іноземного солдата".

Лукашенко впевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, яка розміщена на білоруській території, якщо президент Білорусі особисто не дасть на це згоди.

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2 квітня Лукашенко вже казав, що його країна не хоче ні з ким воювати, проте готова "якщо це буде необхідно".

Президент Білорусі також розповів, що його країна підтримує РФ у війні проти Україні, бо "Київ вороже поводився щодо Мінська".