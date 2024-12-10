Із сумнозвісної військової в’язниці Седная на північ від Дамаска в Сирії, де режим сім'ї Асадів утримував і катував людей десятиліттями, звільнили всіх ув’язнених.

Про це заявила неурядова організація "Білі шоломи", волонтери якої обшукали комплекс будівель в’язниці.

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Із сирійської в’язниці Седная звільнили всіх ув’язнених

Після повалення режиму Асада, а також штурму Седнаї багато родичів зниклих безвісти ув’язнених припускали, що в прихованих камерах і таємних приміщеннях в’язниці досі можуть перебувати в’язні, які залишилися в живих.

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У пошуку брали участь п’ять груп, зокрема дві з них із загонами навчених поліцейських собак і людей, знайомих зі схемою будівництва в’язниці.

Представники "Білих касок" повідомили, що ретельно перевірили всі входи, виходи, вентиляційні шахти, системи водовідведення, водопровідні труби, кабельні канали та камери спостереження. Попри масштабні пошуки, жодних прихованих чи закритих зон виявлено не було.

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Росія терміново евакуює війська з Сирії: літаки Ан-124, Іл-76 та кораблі перекидають техніку. У порту Тартус демонтують обладнання, російська авіабаза в облозі.

За словами очільника організації Раєда Салеха, у Седнаї утримували близько 150 тис. людей. Серед сирійців вона є сумнозвісною через жорстокість охоронців і тортури, які ті застосовували до ув’язнених.

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Повалення Асада в Сирії − що треба знати

Росія може перекинути свої війська із Сирії в Україну на тлі падіння режиму Башара Асада.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Асада.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.

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