Із сумнозвісної військової в’язниці Седная на північ від Дамаска в Сирії, де режим сім'ї Асадів утримував і катував людей десятиліттями, звільнили всіх ув’язнених.
Про це заявила неурядова організація "Білі шоломи", волонтери якої обшукали комплекс будівель в’язниці.
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Із сирійської в’язниці Седная звільнили всіх ув’язнених
Після повалення режиму Асада, а також штурму Седнаї багато родичів зниклих безвісти ув’язнених припускали, що в прихованих камерах і таємних приміщеннях в’язниці досі можуть перебувати в’язні, які залишилися в живих.
У пошуку брали участь п’ять груп, зокрема дві з них із загонами навчених поліцейських собак і людей, знайомих зі схемою будівництва в’язниці.
Представники "Білих касок" повідомили, що ретельно перевірили всі входи, виходи, вентиляційні шахти, системи водовідведення, водопровідні труби, кабельні канали та камери спостереження. Попри масштабні пошуки, жодних прихованих чи закритих зон виявлено не було.
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За словами очільника організації Раєда Салеха, у Седнаї утримували близько 150 тис. людей. Серед сирійців вона є сумнозвісною через жорстокість охоронців і тортури, які ті застосовували до ув’язнених.
K9 teams are assisting in the search at Sednaya Prison, focusing on hidden doors or undiscovered basements that might hold detainees beyond those released yesterday.#WhiteHelmets #Saydnaya pic.twitter.com/dgf2gjBoFv— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 9, 2024
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