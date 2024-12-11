У ніч проти 11 грудня безпілотники налетіли на нафтобазі в Брянську, а в Таганрозі Ростовської області Росії ракети, ймовірно, вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу ім. Берієва.
Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
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Комбінована атака на нафтобазу в Брянську та авіаційний комплекс у Таганрозі − подробиці
За даними очільника регіону, внаслідок нальоту безпілотників у Брянську відбулося займання виробничого об'єкта.
За ніч над територією Брянської області російська ППО нібито знищила 10 БпЛА.
За словами місцевих, займання сталося на нафтопереробному заводі в районі м'ясокомбінату. Українські osint-канали зазначають, що зайнявся НПЗ "Транснєфті".
Водночас ASTRA зауважила, що горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень поруч із Брянськом.
Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Брянській області.
Сирія – переможці й переможені
Як зазначається, це наливний пункт нафтопроводу "Дружба", який приймає, зберігає ,розподіляє та відвантажує дизельне пальне на автоцистерни та залізничний транспорт.
Цей пункт використовується для постачання ресурсів російській армії.
За словами мера Таганрога Світлани Камбулової, після третьої години ночі повідомлялося про ракетну загрозу для Ростовської області. Згодом місцева влада підтвердила атаку на Таганрог із використанням дронів.
Ракети могли влучити в Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва в Росії.
Як зазначається, згоріли понад 10 автівок а через пошкодження котельні низка будинків залишились без тепла.
Дрони налетіли на НПЗ Роснєфті в російському Саратові
У ніч проти 8 листопада дрони налетіли на нафтопереробний завод Роснєфті в Саратові.
У ніч проти 3 жовтня на Росію налетіли понад 100 безпілотників, а в місті Казань Республіки Татарстан ввели обмеження на польоти.
Згідно з даними ворожого відомства, російські сили ППО нібито знищили 113 безпілотників: 73 БПЛА − над територією Бєлгородської, 25 БПЛА − над Воронезькою, 14 БПЛА − над Курською та один − над територією Брянської областей Росії.
Московський нафтопереробний завод "Газпромнєфті" зупиняв роботу комбінованої установки з переробки нафти "Євро+" після атаки дронів.