Такер Карлсон – консервативний коментатор і частий гість Кремля – отримав щойно запроваджену нагороду «Чемпіон Америки». Це сталось у вівторок увечері на особистому курорті обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаґо у Флориді під час благодійної вечері, на якій також був присутній популярний співак кантрі Роберт «Кід Рок» Річі.

Як повідомляє Politico, гала-вечеря, на якій одна тарілка коштувала 5 000 доларів, була організована на підтримку консервативного Комітету політичних дій (КПД) «Майбутнє Америки», очолюваного генерал-лейтенантом Майклом Флінном, який також мав виступити на заході. За додаткові 3 800 доларів гості могли приєднатися до VIP-прийому біля басейну.

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«Програма вечора, організованого генерал-лейтенантом у відставці Майком Флінном, включає в себе музичні номери, церемонії нагородження, прийом біля басейну, вечерю і виступи в розкішному великому бальному залі Мар-а-Лаго», – йдеться в прес-релізі «Майбутнього Америки».

Скандал про обговорення санкцій − подробиці

У 2017 році Флінн недовго – менше місяця – був першим радником Трампа з національної безпеки, поки не опинився в центрі скандалу через те, що збрехав про обговорення санкцій з російським послом до інавгурації Трампа.

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Він також приховав, що за гроші виконував лобістську роботу для Туреччини, не зареєструвавшись як іноземний агент.

У 2015 році російський державний телеканал Russia Today (RT) заплатив Флінну 45 000 доларів за виступ на урочистій вечері, де він сидів разом із президентом Росії Владіміром Путіним. Після цього він став частим коментатором RT.

У 2017 році Флінн визнав себе винним у «навмисному і свідомому» наданні неправдивих свідчень ФБР. У 2020 році, за два тижні до оголошення вироку, Трамп помилував його.

Такер Карлсон: інтерв’ю з Путіним

На початку цього року Такер Карлсон став першим американським медійним діячем, який взяв інтерв'ю у Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і зазнав нищівної критики за свою боязкість у розмові з російським лідером.

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У такому ж тоні він розмовляв із міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим під час інтерв'ю, оприлюдненому 6 грудня, що змусило деяких спостерігачів замислитися, чи не працює Карлсон поштовим голубом Трампа, передаючи послання Путіну, на додачу до своєї неофіційної ролі колишнього і майбутнього «портьє» президента США.

У підконтрольній Кремлю телевізійній програмі «Соловйов Live» ведучий Владімір Соловйов взяв інтерв'ю у Малека Дудакова, експерта з американських справ, і з деякою підозрою згадав про інтерв'ю Карлсона з Лавровим.

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«Тут важливо те, що людина, яка прийшла поговорити з Лавровим, останні півроку провела пліч-о-пліч із Трампом. Очевидно, що він приїхав не просто взяти інтерв'ю. Йому є що сказати. Мабуть, він привіз якийсь меседж», – сказав Соловйов.

Дудаков погодився: «Так, ми зараз бачимо досить багато подібних емісарів [від Трампа]. Схоже, Віктор Орбан знову планує зустрітися з Трампом, і після цього він може знову приїхати до Росії. Є люди, які готові передавати меседжі туди-сюди, опосередковано».

Такер Карлсон: інтерв’ю з Лавровим − що треба знати

Під час інтерв'ю минулого тижня Карлсон дав Лаврову вдосталь часу для кремлівських погроз ядерним кінцем світу. Той висловив надію, що Захід «серйозно» сприйняв нещодавнє використання Москвою гіперзвукової ракети в Україні, і попередив, що Росія готова використовувати «будь-які засоби» для свого захисту.

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Сполучені Штати та їхні союзники «повинні розуміти, що ми будемо готові використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити їм досягти успіху в тому, що вони називають стратегічною поразкою Росії», – сказав Лавров.

Вкотре зневажаючи фактичну реальність, він заявив, що війну розпочала Україна, а не Росія, і Карлсон не зупинив його.

У нещодавній статті в Rolling Stone під заголовком «Як Кід Рок перетворився з улюбленої рок-зірки Америки на рупор МАГА» автор писав, як Річі «критикували за заохочення антитранс-фанатизму і насильства», як він передбачив перемогу Трампа на виборах у Мічигані і «припустив, що прослуховування національного гімну змусить «ридати лібералів».

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Річі викликав певні суперечки, коли на його сторінках у соціальних мережах з'явилися меми, що висміюють президента Володимира Зеленського, але фактчекери виявили, що пости були написані не самим співаком, а деякими його фанатами.

У вівторок увечері на «церемонії нагородження» також мали бути присутніми актор Мел Гібсон і член Залу слави НХЛ Вейн Ґретцкі.