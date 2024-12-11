Сирійський диктатор Башар Асад вивів контрабандою до Росії 135 млрд доларів, пише Turkiye Gazetesi, цитуючи ексспівробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халіда Бейє.

Асад вивів контрабандою до Росії 135 млрд доларів − подробиці

Бейє зауважив, що кошти переправили контрабандою. Розвідник не надав подробиць щодо конкретних механізмів переведення такої значної суми.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сім'я Асада має понад 20 елітних об'єктів нерухомості в Москві загальною вартістю понад 30 млн доларів. Старший син диктатора Хафез закінчив аспірантуру в Москві, а його мати Асма була присутня на випускній церемонії в російській столиці.

Advertisement

Ексспівробітник розвідки також розповів про конфлікт між проросійськими та проіранськими солдатами в армії, лояльній Асаду.

Бейє повідомив, що перший конфлікт стався між командувачем Алеппо генералом Мухаммедом Сафадлі та лояльним Росії генералом Сухейлом Хасаном. Обмін інформацією між військовою розвідкою та армією припинився. За його словами, поразка, яка почалася в день падіння Алеппо, призвела до того, що опозиція опинилася в Дамаску.

Повалення Асада в Сирії − що потрібно знати

Наразі сирійський диктатор перебуває в Росії після втечі з країни.

Росія може перекинути свої війська із Сирії в Україну на тлі падіння режиму Башара Асада.

Advertisement

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Асада.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.