Сполучені Штати оголосили про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ, йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Україна отримала 20 млрд доларів кредиту від США − подробиці

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він нагадав, що ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Advertisement

Український прем’єр пояснив, що гроші надійшли в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration на 50 млрд доларів.

У повідомленні американського відомства зазначається, що надані країнами G7 50 мільярдів доларів допоможуть Україні забезпечити ресурсами екстрені служби, лікарні та інші важливі сфери, необхідні для протистояння агресору.

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Більше по темі

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Основними підрядниками були компанія з Бельгії, а також зі штатів Техас і Коннектикут.

Ці кошти, разом із військовою допомогою США та посиленням санкцій проти Росії, спрямовані на підтримку суверенітету України та досягнення справедливого миру.

Україна погодилася на умови отримання від США до $20 млрд

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України

Advertisement

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Сирія – переможці й переможені Росія
ПОГЛЯД: Сирія – переможці й переможені
Тімоті Еш
1г тому
Трамп назвав вирішення «кризи» в Україні своїм головним пріоритетом США
Трамп назвав вирішення «кризи» в Україні своїм головним пріоритетом
За матеріалами AFP
5г тому
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16 США
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Київ Пост
5г тому
Парламент Канади проголосував за надання Україні $587 млн військової допомоги Міжнародні відносини
Парламент Канади проголосував за надання Україні $587 млн військової допомоги
За матеріалами Укрінформ
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Темпи мобілізації не покривають поточні втрати Сил оборони на фронті
Далі » Трамп нагородив Такера Карлсона на благодійному вечорі