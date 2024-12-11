Сполучені Штати оголосили про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ, йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Україна отримала 20 млрд доларів кредиту від США − подробиці

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

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Він нагадав, що ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

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Український прем’єр пояснив, що гроші надійшли в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration на 50 млрд доларів.

У повідомленні американського відомства зазначається, що надані країнами G7 50 мільярдів доларів допоможуть Україні забезпечити ресурсами екстрені служби, лікарні та інші важливі сфери, необхідні для протистояння агресору.

Більше по темі Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16 Основними підрядниками були компанія з Бельгії, а також зі штатів Техас і Коннектикут.

Ці кошти, разом із військовою допомогою США та посиленням санкцій проти Росії, спрямовані на підтримку суверенітету України та досягнення справедливого миру.

Україна погодилася на умови отримання від США до $20 млрд

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України

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4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.