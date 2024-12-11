У Великій Британії відбулися перші успішні випробування лазерної зброї, які відкривають нові можливості у знищенні безпілотників.

Про це повідомило міністерство оборони Британії.

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У Британії провели випробування лазерної зброї

На полігоні у Вельсі відбулися успішні випробування новітньої лазерної зброї, встановленої на броньованому транспорті Wolfhound.

Британські артилеристи знищували безпілотники потужним інфрачервоним променем, демонструючи високу ефективність системи відстеження та наведення.

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Ця технологія стала економічно ефективною альтернативою традиційним боєприпасам завдяки необмеженому запасу "боєприпасів" у вигляді енергії.

Керівник випробувань заявив, що нова система є однозначно важливим доповненням до арсеналу британської армії.

Реалізація проекту стала можливою завдяки державній програмі зміцнення національної безпеки, ініційованій урядом Великої Британії.

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"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком вперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість", - заявила міністерка оборони Британії Марія Ігл.

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Британський міністр попередив про швидке виснаження армії в разі великої війни

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Таку похмуру перспективу він пояснив нинішнім розміром і обмеженими можливостями британської армії, підкресливши, що рівень втрат за такого сценарію швидко призведе до того, що вона втратить боєздатність.