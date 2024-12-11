Росія вже влаштувала масований гібридний наступ на Європу. РФ використовують інструменти від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Європа має посилити заходи про РФ

"Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу. Вона використовує всі гібридні інструменти, від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни", – написав міністр.

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Сибіга закликав усі європейські уряди об'єднати зусилля для протистояння Росії.

Зокрема, повністю заблокувати російську пропаганду, посилити зусилля поліції та контррозвідки, зміцнити кіберзахист і посилити Шенгенську візову політику щодо громадян РФ.

"Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", – додав Сибіга.

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Куделка зазначив, що Росії, ймовірно, знадобиться наступні 10-15 років, щоб відновитися після значних людських та економічних втрат і підготуватися до нової агресії, спрямованої на Центральну та Східну Європу

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