Постачання китайських товарів до Росії скоротилися на 10,4%, повідомляє Reuters.

Експорт з Китаю до Росії скоротився − подробиці

Видання повідомляє, що спад китайського експорту до Росії був зафіксований вперше з липня, а загальний товарообіг також почав скорочуватися. Зокрема, у листопаді він склав 145,9 млрд юанів (20,14 млрд доларів США), що на 5% менше порівняно з жовтнем.

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За 11 місяців обсяг торгівлі між країнами склав 222,8 млрд доларів і майже припинив нарощуватися, на відміну від перших років повномасштабної війни. \

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У 2022 році збільшення взаємного товарообігу становило 34%, у 2023 − 26%, а за січень-листопад 2024 року − 2,1%.

Директор ГПБ Private Banking Єгор Сусін, зазначив, що гальмування торгівлі могло виникнути через проблеми з розрахунками. З початку року бізнес країни-агресора стикається з блокуванням платежів банками союзників, зокрема Китаю, де, за даними на літо 2024 року, "застрягали" 80% транзакцій.

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